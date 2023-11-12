Магнитная буря накроет Землю 12 ноября

Астрономы сообщили, что в воскресенье, 12 ноября, Землю накроет магнитная буря уровня G1, сообщает Zakon.kz.

По информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, явление будет непродолжительным. 12 ноября во второй половине дня интенсивность возмущений уменьшится.

Фото: xras.ru

Магнитные бури могут влиять на работу электросетей и приборов. У людей с хроническими заболеваниями, а также у пожилых людей могут наблюдаться такие симптомы, как ухудшение общего самочувствия, депрессивное состояние, скачки артериального давления.

Ранее сообщалось, что в конце ноября ожидаются сильные магнитные бури. По данным экспертов, магнитные бури возможны 22, 24 и 25-го числа. Однако прогноз может измениться в зависимости от ситуации на Солнце.