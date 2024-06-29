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Очередная магнитная буря началась на Земле

Очередная магнитная буря началась на Земле, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2024 06:14 Фото: NASA
Астрономы сообщили, что в ночь на 29 июня на Земле началась магнитная буря уровня G1, передает Zakon.kz.

По прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, солнечная атака началась в полночь и продлится до полудня. В последний день июня магнитосфера Земли будет находиться в спокойном состоянии, а уже 1 июля опять возможны магнитные колебания.

Причиной нынешней бури ученые назвали выброс солнечной массы, пришедший к планете около 16:00 28 июня. "Выброс присутствовал в прогнозах, но как крайне слабое событие, которое заденет Землю по касательной. Судя по всему, плазменное облако сместилось по дороге в сторону Земли, и удар произошел с большей силой, чем ожидалось", – говорится в сообщении Лаборатории.

Отметим, что в ночные и ранние утренние часы метеочувствительные люди могут испытывать дискомфорт. Обычно это выражается в ухудшении самочувствия, головных болях и раздражительности.

Медики рекомендуют принимать меры предосторожности: уменьшить физическую и умственную нагрузку, избегать стрессов и обеспечивать полноценный отдых.

Людям, особенно подверженным влиянию магнитных бурь, важно избегать алкоголя и крепких кофеиносодержащих напитков, так как они могут усугубить негативное воздействие. Полезно проводить больше времени на свежем воздухе, что поможет снизить влияние геомагнитных возмущений на сосудистую систему. Свежий воздух и умеренная физическая активность способствуют улучшению кровообращения и общему расслаблению организма.

Водителям рекомендуется быть особенно внимательными на дорогах с 3 до 9 утра, так как магнитные бури могут снижать концентрацию и замедлять реакцию. По возможности следует отказаться от дальних поездок в эти часы. Астрономы и любители ночного неба могут воспользоваться ситуацией для наблюдения за сферическим свечением – одним из самых захватывающих и мистических явлений космической активности, которое можно увидеть невооружённым глазом.

Ранее сообщалось, что 10 июня по Земле ударит сильнейшая солнечная буря.

А в начале мая наблюдалась продолжительная и самая сильная с 2005 года магнитная буря на Земле, которая ночью 11 мая достигла экстремального уровня мощности G5.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

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