Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Суперстойкую дорожную разметку разработали казахстанские ученые

Суперстойкую дорожную разметку разработали казахстанские ученые Фото: пресс-служба Министерства транспорта РК
Казахстанские ученые разработали суперстойкую к истиранию дорожную разметку, сообщает Zakon.kz.

Ученые Казахстанского научно-исследовательского института разработали гидро-, термостойкую дорожную разметку для сурового климата Казахстана.

"Инновационный материал имеет длительный срок службы за счет повышенной стойкости к истиранию и размягчению во влажных условиях, а также к растрескиванию при отрицательных температурах за счет придания достаточной эластичности и гибкости", – рассказали в Министерстве транспорта РК. 

Отечественный материал имеет ряд преимуществ перед составами, применяемыми сегодня на казахстанских дорогах: увеличенный до 2-х лет срок службы, низкую стоимость и высокую степень адгезии с бетонными покрытиями.

Ранее казахстанский ученый Акбота Куандыкова придумала препарат на основе новых фосфорных органических соединений. Он позволит увеличить объем производства сельскохозяйственной продукции, а именно – овощей. 

Читайте также

планета с песчаным дождем
Ученые нашли планету, на которой идет песчаный дождь
Кембриджский словарь назвал слово 2023 года
Кембриджский словарь назвал слово 2023 года
Алматинская школьница разработала инновационный cпособ повышения урожайности
Алматинская школьница разработала инновационный cпособ повышения урожайности
Анастасия Стативкина
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала пост-обращение
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала пост-обращение
штормовое предупреждение
Снег, туман и сильный ветер: в столице и 13 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Село Жетыген в Алматинской области станет городом и получит новое название
Село Жетыген в Алматинской области станет городом и получит новое название
Казахстан, соцпомощь, трудовая книжка
Кому не нужна трудовая книжка для оформления пенсии в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления