Суперстойкую дорожную разметку разработали казахстанские ученые

Казахстанские ученые разработали суперстойкую к истиранию дорожную разметку, сообщает Zakon.kz.

Ученые Казахстанского научно-исследовательского института разработали гидро-, термостойкую дорожную разметку для сурового климата Казахстана.

"Инновационный материал имеет длительный срок службы за счет повышенной стойкости к истиранию и размягчению во влажных условиях, а также к растрескиванию при отрицательных температурах за счет придания достаточной эластичности и гибкости", – рассказали в Министерстве транспорта РК.

Отечественный материал имеет ряд преимуществ перед составами, применяемыми сегодня на казахстанских дорогах: увеличенный до 2-х лет срок службы, низкую стоимость и высокую степень адгезии с бетонными покрытиями.

Ранее казахстанский ученый Акбота Куандыкова придумала препарат на основе новых фосфорных органических соединений. Он позволит увеличить объем производства сельскохозяйственной продукции, а именно – овощей.