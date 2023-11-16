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Фокусники менее подвержены психическим расстройствам, чем музыканты, художники и юмористы

фокусники Фото: pixabay
Фокусники в меньшей степени, чем другие творческие люди, подвержены проблемам с психическим здоровьем, сообщает Zakon.kz.

Исследователи из Университета Аберистуита утверждают, что появляется все больше доказательств связи между психическими проблемами и творчеством, сообщает Sky News.

Новое исследование, проведенное под руководством университета, показало, что фокусники являются "исключением".

В ходе исследования ученые измерили психологические характеристики 195 фокусников и 233 человек из общей популяции. Затем эти данные сравнили с данными других творческих групп, включая художников, музыкантов и юмористов.

По сравнению со всеми остальными творческими личностями фокусники реже испытывали необычные переживания, такие как галлюцинации. Профили психического здоровья магов оказались наиболее схожи с профилями математиков и ученых.

Доктор Гил Грингросс с факультета психологии Аберистуитского университета отметил, что существует распространенное мнение, что многие творческие люди страдают психическими заболеваниями.

"Это первое исследование, которое показало, что творческая группа имеет более низкие показатели по психотическим чертам. Наше исследование показывает, что фокусники не демонстрируют более высокого уровня психических расстройств".Доктор Гил Грингросс

Полученные результаты свидетельствуют о том, что связь между творчеством и психопатологией является более сложной, чем считалось ранее.

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