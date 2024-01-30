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Пьют до психических расстройств: наркологи Казахстана бьют тревогу

Пьют до психических расстройств: наркологи Казахстана бьют тревогу Фото: pxhere
Казахстанцев, находящихся под наблюдением по поводу психических и поведенческих расстройств на фоне употребления алкоголя, становится больше. Специалисты Республиканского центра психического здоровья отметили незначительное увеличение показателя на 0,2%, сообщает Zakon.kz.

Примечательно, что в топ регионов с наиболее высокими показателями вошли:

  • Северо-Казахстанская область – 5451 (1011,1 на 100 тысяч населения),
  • Абайская область – 5613 (917,3 на 100 тысяч населения),
  • Павлодарская область – 6767 (776,1 на 100 тысяч населения),
  • Восточно-Казахстанская область – 6082 (829,9 на 100 тысяч населения).

В свою очередь, Алматы, как отмечено в публикации Inalmaty.kz, находится в списке с рекордно низкими показателями по стране 3 452 (164,3 на 100 тысяч населения).

Чуть хуже результаты в Мангистауской области – 1 241 (166,4 на 100 тысяч населения) и Алматинской области – 2 549 (172,4 на 100 тысяч населения).

Меж тем, наркологи обеспокоены тем, что среди молодежи растет популярность алкогольных коктейлей.


"Психотерапевты авторитетно заявляют, что нет и не может быть легкого алкоголя, и доказательством тому являются пациенты, пытающиеся избавиться от зависимости от пива или вина", – говорится в отчете.

Самые "убойные" коктейли получаются при смешении джина с тоником или водки с кока- колой.

От подобных миксов человек пьянеет даже быстрее, чем от чистого алкоголя. Энергетические напитки со спиртным тоже вредны, такое смешение напитков способно стать причиной гипертонического криза и инсульта, спровоцировать судороги и сбои сердечного ритма.

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Наркологи единогласны в том, даже малые порции алкоголя наносят серьезный ущерб здоровью и повышают вероятность преждевременной смерти от болезней сердца, рака и несчастных случаев. Утверждение о пользе одной-двух рюмок они считают всего лишь мифом.

Ранее нарколог Иэн Гамильтон из Йоркского университета (Британия) рассказал, что употребление алкоголя нарушает сон в его медленной фазе, что приводит к усталости и разбитости.

В начале 2024 года в Министерстве внутренних дел поделились интересной информацией. Как оказалось, в Восточно-Казахстанской области жители четырех сел отказались от алкоголя.

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Анастасия Московчук
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