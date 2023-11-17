Как в Казахстане будут развивать информационные технологии: разработан план
Из документа следует, что с ростом численности населения в стране и ростом урбанизации увеличивается доля пользователей сети Интернет (81,9% от общего числа населения ).
Соответственно возрастает и востребованность электронных услуг среди казахстанцев и взаимодействия с государственным аппаратом, что поднимает их доступность, удобство получения и безопасность на первостепенный уровень.
Сейчас пользователями портала "электронного правительства" egov.kz являются более 13,8 млн казахстанцев, за 2022 год оказано 42 млн услуг.
Мобильное приложение eGov Mobile насчитывает более 6 млн пользователей при 18,5 млн оказанных услуг за аналогичный период. По данным МЦРИАП, сегодня более 90% государственных услуг автоматизированы и 86% услуг и сервисов доступны в мобильном приложении eGov Mobile.
В министерстве на основании анализа внешней и внутренней среды сформировали миссию, стратегические направления деятельности, цели, задачи и ключевые показатели деятельности АО "НИТ".
Миссия:
- Развитие и перевод экосистемы "электронного правительства" в "цифровое" для совершенствования взаимодействия между гражданами, бизнесом и государством.
Видение:
- Оператор экосистемы "цифрового правительства" и IT-решений в сфере государственного управления.
На основе миссии и видения определены следующие стратегические направления деятельности:
- развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства";
- повышение роли общества при реализации государственными органами автоматизированных функций и вытекающих из них государственных услуг, цифровизации жизненных и бизнес ситуаций;
- рост эффективности деятельности Общества и уровня деловой репутации.
В частности, план предусматривает:
- Стратегические направления деятельности, цели, ключевые показатели деятельности и ожидаемые результаты по ним.
- Развитие центров обработки данных общества.
- Создание (развитие) облачной информационно-коммуникационной платформы "электронного правительства".
- Повышение качества услуг в электронном формате.
- Рост доходов и обеспечение финансовой устойчивости.
- Довести уровень экспорта IT-услуг до 1 млрд долларов к 2026 году.
Также разработана Стратегическая карта АО "НИТ".
Ожидается, что реализация плана позволит:
- минимизировать контакты в процессе оказания государственных услуг;
- сократить время и затраты на получение государственных услуг;
- снизить количество нарушения сроков предоставления государственных услуг.
- получать государственные услуги в любое время суток в онлайн режиме;
- запустить мобильное приложение по принципу SuperApp для граждан;
- расширить список международных партнеров/заказчиков (международные организации, правительства стран и бизнесы);
- повысить конкурентоспособность АО "НИТ" на мировой арене и др.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 1 декабря.