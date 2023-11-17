Как в Казахстане будут развивать информационные технологии: разработан план

МЦРИАП разработал План развития АО "Национальные информационные технологии на 2024-2033 годы", сообщает Zakon.kz.

Из документа следует, что с ростом численности населения в стране и ростом урбанизации увеличивается доля пользователей сети Интернет (81,9% от общего числа населения ).

Соответственно возрастает и востребованность электронных услуг среди казахстанцев и взаимодействия с государственным аппаратом, что поднимает их доступность, удобство получения и безопасность на первостепенный уровень.

Сейчас пользователями портала "электронного правительства" egov.kz являются более 13,8 млн казахстанцев, за 2022 год оказано 42 млн услуг.

Мобильное приложение eGov Mobile насчитывает более 6 млн пользователей при 18,5 млн оказанных услуг за аналогичный период. По данным МЦРИАП, сегодня более 90% государственных услуг автоматизированы и 86% услуг и сервисов доступны в мобильном приложении eGov Mobile.

В министерстве на основании анализа внешней и внутренней среды сформировали миссию, стратегические направления деятельности, цели, задачи и ключевые показатели деятельности АО "НИТ".

Миссия:

Развитие и перевод экосистемы "электронного правительства" в "цифровое" для совершенствования взаимодействия между гражданами, бизнесом и государством.

Видение:

Оператор экосистемы "цифрового правительства" и IT-решений в сфере государственного управления.

На основе миссии и видения определены следующие стратегические направления деятельности:

развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства";

повышение роли общества при реализации государственными органами автоматизированных функций и вытекающих из них государственных услуг, цифровизации жизненных и бизнес ситуаций;

рост эффективности деятельности Общества и уровня деловой репутации.

В частности, план предусматривает:

Стратегические направления деятельности, цели, ключевые показатели деятельности и ожидаемые результаты по ним. Развитие центров обработки данных общества. Создание (развитие) облачной информационно-коммуникационной платформы "электронного правительства". Повышение качества услуг в электронном формате. Рост доходов и обеспечение финансовой устойчивости. Довести уровень экспорта IT-услуг до 1 млрд долларов к 2026 году.

Также разработана Стратегическая карта АО "НИТ".

Ожидается, что реализация плана позволит:

минимизировать контакты в процессе оказания государственных услуг;

сократить время и затраты на получение государственных услуг;

снизить количество нарушения сроков предоставления государственных услуг.

получать государственные услуги в любое время суток в онлайн режиме;

запустить мобильное приложение по принципу SuperApp для граждан;

расширить список международных партнеров/заказчиков (международные организации, правительства стран и бизнесы);

повысить конкурентоспособность АО "НИТ" на мировой арене и др.



Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 1 декабря.