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Как в Казахстане будут развивать информационные технологии: разработан план

Как в Казахстане будут развивать информационные технологии: разработан план Фото: freepik
МЦРИАП разработал План развития АО "Национальные информационные технологии на 2024-2033 годы", сообщает Zakon.kz.

Из документа следует, что с ростом численности населения в стране и ростом урбанизации увеличивается доля пользователей сети Интернет (81,9% от общего числа населения ).

Соответственно возрастает и востребованность электронных услуг среди казахстанцев и взаимодействия с государственным аппаратом, что поднимает их доступность, удобство получения и безопасность на первостепенный уровень.

Сейчас пользователями портала "электронного правительства" egov.kz являются более 13,8 млн казахстанцев, за 2022 год оказано 42 млн услуг.

Мобильное приложение eGov Mobile насчитывает более 6 млн пользователей при 18,5 млн оказанных услуг за аналогичный период. По данным МЦРИАП, сегодня более 90% государственных услуг автоматизированы и 86% услуг и сервисов доступны в мобильном приложении eGov Mobile.

В министерстве на основании анализа внешней и внутренней среды сформировали миссию, стратегические направления деятельности, цели, задачи и ключевые показатели деятельности АО "НИТ".

Миссия:

  • Развитие и перевод экосистемы "электронного правительства" в "цифровое" для совершенствования взаимодействия между гражданами, бизнесом и государством.

Видение:

  • Оператор экосистемы "цифрового правительства" и IT-решений в сфере государственного управления.

На основе миссии и видения определены следующие стратегические направления деятельности:

  • развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства";
  • повышение роли общества при реализации государственными органами автоматизированных функций и вытекающих из них государственных услуг, цифровизации жизненных и бизнес ситуаций;
  • рост эффективности деятельности Общества и уровня деловой репутации.

В частности, план предусматривает:

  1. Стратегические направления деятельности, цели, ключевые показатели деятельности и ожидаемые результаты по ним.
  2. Развитие центров обработки данных общества.
  3. Создание (развитие) облачной информационно-коммуникационной платформы "электронного правительства".
  4. Повышение качества услуг в электронном формате.
  5. Рост доходов и обеспечение финансовой устойчивости.
  6. Довести уровень экспорта IT-услуг до 1 млрд долларов к 2026 году.

Также разработана Стратегическая карта АО "НИТ".

Ожидается, что реализация плана позволит:

  • минимизировать контакты в процессе оказания государственных услуг;
  • сократить время и затраты на получение государственных услуг;
  • снизить количество нарушения сроков предоставления государственных услуг.
  • получать государственные услуги в любое время суток в онлайн режиме;
  • запустить мобильное приложение по принципу SuperApp для граждан;
  • расширить список международных партнеров/заказчиков (международные организации, правительства стран и бизнесы);
  • повысить конкурентоспособность АО "НИТ" на мировой арене и др. 

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 1 декабря.

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