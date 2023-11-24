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Ученые нашли в кофейной гуще средство от болезни Паркинсона

Ученые нашли в кофейной гуще средство от болезни Паркинсона Фото: pixabay
Исследователи из Техасского университета в Эль-Пасо (США) обнаружили вещество, способное предотвратить развитие болезни Паркинсона. Эта частица уничтожает соединения, вызывающие дегенерацию нервных клеток, и таким образом поддерживает здоровье мозга, сообщает Zakon.kz.

Предыдущие исследования показали, что мозг начинает разрушаться задолго до проявления клинических симптомов болезни Паркинсона. Он подвергается "шквалу" химических атак, пишет Рамблер.

К тому времени, когда у пациента появляются выраженные признаки болезни, мозг успевает серьезно пострадать. Современные методы лечения не могут полностью устранить запущенные симптомы нейродегенеративного заболевания.

Причиной развития болезни Паркинсона могут быть как генетические факторы, так и накопление токсичных веществ – промышленных химикатов, гербицидов и пестицидов. Токсины провоцируют образование свободных радикалов, которые, в свою очередь, способны запустить процессы гибели нейронов.

Противостоять свободным радикалам можно с помощью антиоксидантов. Но лечебным соединениям необходимо преодолеть гематоэнцефалический барьер – природную защиту мозга.

Авторы нового исследования определили, что нужными свойствами обладает кофейная кислота – антиоксидант, содержащийся в кофе, яблоках, вине. Ученые повысили целебный эффект природного вещества, усилив электромагнитные связи внутри молекул. Это позволяет более активно уничтожать радикалы и легче проникать через гематоэнцефалический барьер.

Тесты на клеточных культурах показали, что кофейная кислота эффективно препятствует слипанию белков, обычно связанных с разрушением нейронов. Ученые также отметили, что это вещество легко получить из отходов, в частности, из кофейной гущи.

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