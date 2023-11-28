Ученые начали изучать темную пыль с астероида Бенну возрастом 4,6 млрд лет

Чайная ложка темной пыли и гранул с астероида Бенну поступила в Музей естественной истории в Лондоне. Ученые готовятся раскрыть ее секреты, сообщает Zakon.kz.

Исследователи музея получили 100 мг нетронутого материала, возраст которого составляет 4,6 млрд лет и который относится к периоду зарождения Солнечной системы. В 2020 году космический аппарат NASA Osiris-Rex совершил остановку на астероиде Бенну и в сентябре вернул образцы на Землю, сообщает The Guardian.



Космический аппарат совершил кратковременную посадку на астероид Бенну, вероятность столкновения которого с Землей в ближайшие 300 лет составляет 1 к 1750. Аппарат собрал более 60 грамм нетронутого материала.

"Это как маленькая сокровищница, которая возвращает нас к началу формирования Солнечной системы. Мне не терпится взять их в руки и посмотреть, что мы сможем узнать о ранней Солнечной системе". ученый-планетолог Эшли Кинг

Предварительный анализ показал, что куски астероида богаты углеродом и водой, причем часть углерода связана с органическими соединениями.

Ученые рассчитывают изучать эти образцы в течение десятилетий, пытаясь понять, как формировалась Солнечная система и доставили ли астероиды значительное количество воды на Землю и другие планеты.



Одним из ключевых направлений исследований будет анализ изотопов водорода в воде, связанной на Бенну, чтобы выяснить, совпадает ли она с той, что содержится в океанах Земли.

Помимо вопросов о нашем космическом происхождении, существуют и более насущные проблемы, например, как отклонить или уничтожить астероиды, представляющие потенциальную угрозу для Земли.

Первые два года исследований в Музее естественной истории будут посвящены неразрушающим методам исследования, таким как рентгеновская дифракция и электронная микроскопия, для изучения минерального состава и структуры Бенну. Самые крупные зерна в образце имеют ширину порядка миллиметра, а самые мелкие – всего лишь частицы пыли.