Ученым впервые удалось заснять темную материю
Темная материя была впервые описана в 1930-х годах, когда швейцарский астроном Фриц Цвикки заметил, что далекие галактики вращаются быстрее, чем позволяет их масса.
Эти наблюдения привели к появлению понятия темной материи – вещества, которое не излучает и не поглощает свет, но оказывает невидимое гравитационное воздействие на окружающие его галактики.
Как пишет The Guardian, с помощью телескопа "Ферми" НАСА исследователи обнаружили мощное гамма-излучение, исходящее из "галоподобной" структуры, окружающей Млечный Путь. Его частота и интенсивность указывают на то, что это может быть темная материя.
Фото: The University of Tokyo
По словам автора исследования – профессора Томонори Тотани из Токийского университета, это изображение – первый раз, когда человечеству удалось "увидеть" темную материю.
Тотани предполагает, что нет других астрономических явлений, которые могли бы легко объяснить гамма-излучение, наблюдаемое "Ферми".
Ранее стало известно, что на Солнце появилась третья по размеру активная область года.