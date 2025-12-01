#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Ученым впервые удалось заснять темную материю

Темная материя, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2025 06:45 Фото: pexels
Ученые получили первое в истории прямое доказательство существования темной материи – загадочной субстанции, составляющей более четверти Вселенной, сообщает Zakon.kz.

Темная материя была впервые описана в 1930-х годах, когда швейцарский астроном Фриц Цвикки заметил, что далекие галактики вращаются быстрее, чем позволяет их масса.

Эти наблюдения привели к появлению понятия темной материи – вещества, которое не излучает и не поглощает свет, но оказывает невидимое гравитационное воздействие на окружающие его галактики.

Как пишет The Guardian, с помощью телескопа "Ферми" НАСА исследователи обнаружили мощное гамма-излучение, исходящее из "галоподобной" структуры, окружающей Млечный Путь. Его частота и интенсивность указывают на то, что это может быть темная материя.

Фото: The University of Tokyo

По словам автора исследования – профессора Томонори Тотани из Токийского университета, это изображение – первый раз, когда человечеству удалось "увидеть" темную материю.

Тотани предполагает, что нет других астрономических явлений, которые могли бы легко объяснить гамма-излучение, наблюдаемое "Ферми".

Ранее стало известно, что на Солнце появилась третья по размеру активная область года.

Аксинья Титова
