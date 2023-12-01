Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Ученые нашли золотистого крота, которого считали вымершим 86 лет

Золотистого крота нашли спустя 86 лет Фото: re:wild
Неуловимого, переливающегося золотистого крота, не встречавшегося со времен Второй мировой войны, вновь обнаружили "плавающим" в песке недалеко от прибрежного города Порт-Ноллот на северо-западе Южной Африки, сообщает Zakon.kz.

Золотистый крот Де Винтона (Cryptochloris wintoni), ранее считавшийся вымершим, живет в подземных норах и не встречался с 1937 года, сообщает The Guardian.

Свое "золотое" название он получил благодаря маслянистым выделениям, которыми смазывается его мех, чтобы он мог "плавать" по песчаным дюнам. Он не создает обычных туннелей, что делает его еще более трудным для обнаружения.

Крота обнаружили спустя 86 лет с помощью собаки породы бордер-колли по кличке Джесси, которая была обучена выискивать золотых кротов. За свои старания Джесси разрешили поиграть с теннисным мячом.

"Было очень интересно стать частью команды, ищущей исчезнувшие виды. А вишенкой на торте стала эта находка".Cтарший полевой сотрудник фонда Endangered Wildlife Trust Эстер Мэтью

Каждый раз, когда собака останавливалась, экологи брали образец почвы, который затем проверяли на наличие экологической ДНК. Этот метод позволяет обнаружить ДНК из клеток кожи, мочи, фекалий и слизи, которые кроты выделяют при передвижении по дюнам. Используя этот метод, команда за день обследовала до 18 км дюн. В общей сложности они собрали 100 образцов песка и в итоге встретили двух золотых кротов Де Винтона.

Известен 21 вид золотистых кротов, большинство из которых обитает только в Южной Африке. Команда нашла свидетельства существования еще трех видов кротов, включая золотого крота Ван Зила, который также находится под угрозой исчезновения.

Читайте также

3D-домбра удивила казахстанцев
3D-домбра удивила казахстанцев
люди в Южной Корее
ИИ обзванивает одиноких пожилых жителей в Южной Корее для помощи
Искусственный интеллект
Amazon запустит бизнес-чатбот с искусственным интеллектом
Данияр Кунафин
Интересное Африка
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Когда в Казахстан придет настоящая зима
Когда в Казахстан придет настоящая зима
Ерке Есмахан и Raim раскрыли имя сына
Ерке Есмахан и Raim раскрыли имя сына
Ерке Есмахан поделилась первыми фото из детской
Ерке Есмахан поделилась первыми фото из детской
прогноз погоды
Казахстанские синоптики составили прогноз погоды на декабрь
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: