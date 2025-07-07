Уникальную скрипку Страдивари нашли в Токио: ее искали более 80 лет

Украденную в конце Второй мировой войны скрипку итальянского мастера Антонио Страдивари, скорее всего, обнаружили в Токио, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на специалиста Карлу Шапро.

По информации эксперта, музыкальный инструмент изготовлен в 1709 году и передан на хранение семье Мендельсон-Бонке, откуда ее украли.

По словам Шапро, скрипка была показана на выставке инструментов Страдивари в Токио в 2018 году. Несмотря на то что она имела другое название и дату изготовления, но была очень похожа на украденный инструмент.

"Очевидно, что это один и тот же инструмент, в этом нет никаких сомнений, и я не думаю, что у кого-то есть разумные основания утверждать, что это не так", – заявил основатель дома Tarisio Джейсон Прайс.

Он уточнил, что степень износа, царапины, вмятины и особенности рисунка выставленной в Токио скрипки соответствуют похищенному во время Второй мировой войны инструменту. Также сходство подтвердил и куратор Музея музыки Жан-Филипп Эшар, по словам которого технически невозможно создать два настолько похожих инструмента.

Ранее в Париже возле мусорных баков обнаружили скрипку за 100 тысяч евро. Дорогой инструмент был украден у музыканта оркестра Елисейских полей в поезде в ноябре 2021 года.