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Дракона нашли: в Австралии обнаружили рептилию, считавшуюся давно вымершей

Дракона нашли: в Австралии обнаружили рептилию, считавшуюся давно вымершей Фото: Nick Clemann
На востоке Австралии обнаружили небольшую популяцию викторианских луговых безухих драконов – рептилий, которых считали вымершими последние 50 лет, сообщает Zakon.kz.

Викторианские луговые безухие драконы долгие годы считались безвозвратно вымершими рептилиями. В последний раз ящериц видели в 1969 году. Однако специалисты по охране природы Австралии сообщили, что нашли небольшую популяцию рептилий. Местонахождение животных тщательно скрывают, передает EuroNews.

Tympanocryptis pinguicolla раньше обители в восточной части Австралии, после их исчезновения, экологи прилагали усилия к поиску представителей вида. Удалось обнаружить их еще в начале года, но эту информацию до недавнего времени не раскрывали.

Викторианские луговые безухие драконы – небольшие ящерицы, внешним видом напоминающие вымерших крупных ящеров. У рептилий отсутствует внешнее слуховое отверстие, что и стало поводом для такого наименования. Общая длинна животного не превышает 15 см.

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