Еще можно успеть: астрономы напомнили о пике звездопада Геминид

Астрономы заявили, что этой ночью можно увидеть до 150 метеоров в час, так как с 13 на 14 декабря пик одного из самых мощных звездопадов года - Геминид, сообщает Zakon.kz

По информации "Московского планетария" Геминиды можно наблюдать всю ночь над южным горизонтом. При ясной погоде яркие метеоры будут видны. В 2023 году условия наблюдения Геминид – благоприятны, так как Луна близка к новолунию и не помешает наблюдению метеоров.

Специалисты рассказали, что Геминиды - это красивый метеорный поток-гигант, превосходящий по количеству "падающих звезд" все остальные метеорные потоки, включая августовские Персеиды.

Геминиды действуют ежегодно с конца ноября до 20-х чисел декабря с максимумом в ночь на 14 декабря.

Интересно, что прародитель Геминид – не комета.

В отличие от большинства других метеорных потоков, прародителем Геминид является не комета, а объект, открытый в 1983 году с помощью инфракрасного космического телескопа и названный 3200 Фаэтон (3200 Phaethon), Фаэтон.

Фаэтон не является кометой, так как у него нет ни комы, ни хвоста. Астрономы относят его к промежуточным объектам, которые представляют собой нечто среднее между астероидами и кометами.

Орбита Фаэтона очень вытянута, что позволяет ему, в процессе своего движения вокруг Солнца, пересекать орбиты всех четырёх планет земной группы от Меркурия до Марса.

Ранее сообщалось, что в декабре казахстанских любителей наблюдать за небом ждут еще два интересных явления – соединение Луны с Юпитером и пик метеорного потока Урсиды. Пик Урсид можно будет увидеть в ночь на 23 декабря.

В поле наблюдения планеты оказывается рой частиц, оставленных кометой Туттля (источник этого метеорного потока). Он наблюдается только в Северном полушарии над северным горизонтом, а обитателям Южного недоступен.



Название Урсиды – от латинского медведь. Скорость у него, как у Геминид, но интенсивность, яркость и частота пролета гораздо ниже.