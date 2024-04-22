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Первый весенний звездопад смогли наблюдать любители ночного неба

Первый весенний звездопад смогли наблюдать любители ночного неба , фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 04:30 Фото: planetarium-moscow.ru
В ночь на 22 апреля во время пика звездопада Лириды земляне смогли увидеть до 18 метеоров в час, сообщает Zakon.kz.

По словам терпеливых наблюдателей вспышки на небе можно было увидеть невооруженным взглядом без использования бинокля.

Как отмечают астрономы, метеоры Лирид белые и достаточно быстрые. Их средняя скорость – 50 км/с. Они не имеют заметных хвостов, однако характеризуются яркими вспышками.

Метеоры движутся по параллельным траекториям, но их полет выглядит так, как будто они возникают из одной точки (радианта), который на самом деле представляет собой оптическую иллюзию, точно так же, как параллельные дороги кажутся сходящимися в одной точке за горизонтом.

Лириды – метеорный поток средней силы, обычно он наблюдается в течение трех ночей вблизи пика, т.е. ночами на 21, 22 и 23 апреля. Радиант Лирид к полуночи располагается невысоко над восточным горизонтом и поднимается все выше над южным горизонтом лишь к утру, к 5-6 часам. При таких условиях, после полуночи и всю ночь до рассвета при ясном небе можно наблюдать яркие метеоры Лирид.

Ранее мы писали о том, какие звездопады смогут наблюдать казахстанцы этой весной.

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