В декабре землян ожидает один из самых интересных звездопадов года

Ученые напомнили, что в декабре 2023 также есть возможность наблюдать два зрелищных метеорных потока Геминиды и Урсиды, соединение Луны и Юпитера и зимнее солнцестояние, сообщает Zakon.kz

Геминиды - один из самых ярких и интересных звездопадов года. Этот звездопад происходит в декабре. Название метеоры Геминиды получили от созвездия Близнецов.

По информации mirax.space пик метеорного потока Геминиды ожидается 13-14 декабря. Феерическое зрелище способно по интенсивности и производимому впечатлению затмить такие известные звездопады планеты (например, Персеиды в августе). 14 декабря ожидается 150 метеоритов в час, а 12 лет назад наблюдали 200.

Далее в декабре наступит день зимнего солнцестояния - самый короткий в году в Северном и Южном полушарии. Она наступает при максимальном отклонении от Солнца и означает минимальное количество освещения, полученное от жёлтого карлика. Это начало зимы, по мнению астрономов, время проведения различных ритуалов. В Южном полушарии это самый длинный день в году и наступление лета. В Мурманске в эту дату день составит 0 минут по протяженности.

Промежуток между двумя годовыми датами декабрьского солнцестояния называется солнечным годом. На протяжении 4 тыс. лет его продолжительность была относительно стабильной, а с начала 21 века начало укорачиваться. Самая длинная ночь в году - с 21 на 22.12.

А 22 декабря ожидается - соединение Луна-Юпитер.

Одно из самых интересных зрелищ в перечне, что можно увидеть любителям наблюдений за космосом в декабре 2023. Это не единственное сближение земного спутника с небесными объектами: конъюнкцию можно было наблюдать 22 февраля (неподалеку была еще и Венера), 26 января и 23 марта. Примерно раз в месяц в космические события входят соединения Луны с другими планетами Солнечной системы.

Встречу в декабре астрономы любители смогут увидеть в бинокль или невооруженным глазом. Но расстояние между Луной и Юпитером не позволит воспользоваться для этого телескопом. Из наблюдений за движением планеты Юпитер видны сближения с Венерой, Меркурием и Ураном.

И наконец, 23 декабря: пик метеорного потока Урсиды

На 22 и 23.12 приходятся интересные астрономические события. Знаменитый звездопад из созвездия Малой Медведицы в списке, что можно увидеть в самую длинную ночь года.

Астрономы говорят, что активность Урсид приходится на период с 17 по 25 декабря. Она не ежегодная, потому что период обращения кометы вокруг Солнца составляет 13,6 лет.

В поле наблюдения планеты оказывается рой частиц, оставленных кометой Туттля (источник этого метеорного потока). Он наблюдается только в Северном полушарии над северным горизонтом, а обитателям Южного недоступен.

Название Урсиды - от латинского медведь. Скорость у него как у Геменид, но интенсивность, яркость и частота пролета гораздо ниже. Ученые относят его к выдающимся космическим событиям в декабре 2023, потому что следующее состоится нескоро, да и интенсивность может снова уменьшиться. Относительно недавно пролетало до 120 метеоров в час, а сейчас ожидается около 10 за 60 мин.

Ранее сообщалось, что pемляне смогут увидеть в ноябре яркий и быстрый метеорный поток Леониды. Пика активности Леониды достигнут в середине ноября – в ночь на 18 ноября. Астрономы прогнозируют до 15 "падающих звезд" в час.