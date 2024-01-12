Казахстанцев предупредили о сбоях в работе сайтов госорганов

Фото: gov4c.kz

В АО "Национальные информационные технологии" предупредили, что 12 января 2024 года с 13:00 до 13 января 09:00 и 13 января 2024 года с 13:00 до 14 января 09:00 будут проводиться работы по проекту "Единая платформа интернет-ресурсов государственных органов", сообщает Zakon.kz.

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