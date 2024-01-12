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Законодательство РК

Казахстанцев предупредили о сбоях в работе сайтов госорганов

egov Фото: gov4c.kz
В АО "Национальные информационные технологии" предупредили, что 12 января 2024 года с 13:00 до 13 января 09:00 и 13 января 2024 года с 13:00 до 14 января 09:00 будут проводиться работы по проекту "Единая платформа интернет-ресурсов государственных органов", сообщает Zakon.kz.

В ведомстве предупредили о возможных сбоях в доступе к "Единой платформе интернет-ресурсов государственных органов".

госсайты не работают

Фото: скриншот

Отметим, что 27 ноября 2023 года после полудня в работе платформы gov.kz произошел сбой. Причину объяснили в АО "Национальные информационные технологии".

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