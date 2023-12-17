Илон Маск решил, что в нашей галактике инопланетян не существует

Известный миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск заявил, что люди должны стать особенным видом, потому как скорее всего в нашей части Млечного Пути мы являемся единственной формой жизни с сознанием, сообщает Zakon.kz

"Итальянский физик Энрико Ферми задавался очень глубокими вопросами, одним из которых был "где инопланетяне?". Одним из объяснений будет сказать, что сознание - очень редкая вещь. Я не видел доказательств существования инопланетян, возможно, в этой части Галактики мы единственные существа с сознанием. Сознание - это маленькая свеча, и мы должны сделать все, чтобы эта свеча не погасла", - процитировали его слова РИА Новости.

Люди, по его мнению, должны стать "особенным видом, если с планетой ничего не случится". Маск считает, что человечество обязано стать "межзвездным".

Ранее бизнесмен не раз высказывал мысли о необходимости превращения человечества в "космическую цивилизацию, межпланетный вид", чтобы стать "представителями нескольких планет". Кроме того Илон Маск презентовал ИИ с бунтарским нравом.