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Илон Маск решил, что в нашей галактике инопланетян не существует

Илон Маск решил, что в нашей галактике инопланетян не существует Фото: wikimedia
Известный миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск заявил, что люди должны стать особенным видом, потому как скорее всего в нашей части Млечного Пути мы являемся единственной формой жизни с сознанием, сообщает Zakon.kz

"Итальянский физик Энрико Ферми задавался очень глубокими вопросами, одним из которых был "где инопланетяне?". Одним из объяснений будет сказать, что сознание - очень редкая вещь. Я не видел доказательств существования инопланетян, возможно, в этой части Галактики мы единственные существа с сознанием. Сознание - это маленькая свеча, и мы должны сделать все, чтобы эта свеча не погасла", - процитировали его слова РИА Новости.

Люди, по его мнению, должны стать "особенным видом, если с планетой ничего не случится". Маск считает, что человечество обязано стать "межзвездным".

Ранее бизнесмен не раз высказывал мысли о необходимости превращения человечества в "космическую цивилизацию, межпланетный вид", чтобы стать "представителями нескольких планет". Кроме того Илон Маск презентовал ИИ с бунтарским нравом.

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