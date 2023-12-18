Охотники за северным сиянием активно делятся фото в Сети
Так называемые охотники за северным сиянием запечатлели небесное шоу во всей красе. Фотографиями явления поделились пользователи из Мурманска, Рязани, Санкт-Петербурга и Ямало-Ненецкого автономного округа.
Ранее сообщалось, что 14 декабря на Солнце зафиксировали самую сильную вспышку за последние шесть лет. "Потоки рентгеновского излучения, уже пришедшие к Земле, составили более 100 Вт на квадратный километр. Это означает, что событие классифицировано как вспышка высшего балла X. Солнечный взрыв перекрыл предыдущий рекорд этого года, зарегистрированный еще 17 февраля", – сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики (ИКИ и ИСЗФ).