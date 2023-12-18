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Охотники за северным сиянием активно делятся фото в Сети

Охотники за северным сиянием активно делятся фото в сети Фото: wikipedia
В нескольких регионах России накануне наблюдали северное сияние, вызванное недавней сильнейшей вспышкой на Солнце, сообщает Zakon.kz

Так называемые охотники за северным сиянием запечатлели небесное шоу во всей красе. Фотографиями явления поделились пользователи из Мурманска, Рязани, Санкт-Петербурга и Ямало-Ненецкого автономного округа. 




Ранее сообщалось, что 14 декабря на Солнце зафиксировали самую сильную вспышку за последние шесть лет. "Потоки рентгеновского излучения, уже пришедшие к Земле, составили более 100 Вт на квадратный километр. Это означает, что событие классифицировано как вспышка высшего балла X. Солнечный взрыв перекрыл предыдущий рекорд этого года, зарегистрированный еще 17 февраля", – сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики (ИКИ и ИСЗФ).

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