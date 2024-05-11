Северное сияние в небе над Казахстаном

В ночь на 11 мая жители Северо-Казахстанской области наблюдали за северным сиянием, сообщает Zakon.kz.

По словам Рината Казбекова, проживающего в селе Бирликское района имени Габита Мусрепова, в 00:00 сельчане с удивлением наблюдали за северным сиянием. Редкое явление возникло в результате сильнейшей магнитной бури.

Ранее сообщалось, что после мощных вспышек на Солнце на Земле впервые за многие годы началась буря класса G4 и она будет продолжаться около 40 часов. Специалисты уже порекомендовали склонным к метеозависимости людям в ближайшие дни полноценно отдыхать, избегать стрессов и следить за своим здоровьем.