На Алтае нашли украшения возрастом 40 тыс. лет
Для ученых, по информации ТАСС, находка ценная. Впервые также найдена фрагментированная диадема, изготовленная из стенки трубчатой кости крупного млекопитающего
Украшения обнаружены в том же слое пещеры, что и зуб денисовца.
Денисовцы (Denisovans) - это сестринский вид по отношению к неандертальцам - их эволюционное расхождение началось примерно 640 тыс. лет назад.
Ранее были известны останки всего трех денисовцев - девочки и двух мужчин. Кроме фаланги это зуб из того же слоя, а также три коренных зуба (моляра) из разных слоев, найденных в 1984 году и датированных в промежутке 60-120 тыс. лет назад.
Ранее мы сообщали, что в октябре этого года уникальные древности нашли археологи в Талдыкоргане.