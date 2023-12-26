На Алтае нашли украшения возрастом 40 тыс. лет

В Денисовой пещере на Алтае обнаружили древние бусины и подвески изготовлены из поделочного камня, раковин, костей и зубов животных, бивня мамонта, сообщает Zakon.kz

Для ученых, по информации ТАСС, находка ценная. Впервые также найдена фрагментированная диадема, изготовленная из стенки трубчатой кости крупного млекопитающего

Украшения обнаружены в том же слое пещеры, что и зуб денисовца.

Денисовцы (Denisovans) - это сестринский вид по отношению к неандертальцам - их эволюционное расхождение началось примерно 640 тыс. лет назад.

Ранее были известны останки всего трех денисовцев - девочки и двух мужчин. Кроме фаланги это зуб из того же слоя, а также три коренных зуба (моляра) из разных слоев, найденных в 1984 году и датированных в промежутке 60-120 тыс. лет назад.

Ранее мы сообщали, что в октябре этого года уникальные древности нашли археологи в Талдыкоргане.