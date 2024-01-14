В Мексике открыли древнейший вид тираннозавра

Ранее неизвестный родственник самого знакового из всех динозавров, тираннозавра рекса, был недавно идентифицирован в Мексике, сообщает Zakon.kz.

Существо, получившее название Tyrannosaurus mcraeensis, вероятно, бродило по Земле за 7 миллионов лет до появления тираннозавра. Возраст костей датируется 72–73 миллионами лет в период позднего кампана — начала маастрихта, пишет CNN.

Но кости тираннозавра mcraeensis были обнаружены за десятилетия до того, как существо официально получило свое научное название. Около четверти его окаменелого черепа было найдено в 1980-х и начале 90-х годов в районе, ныне известном как Элефант-Бьютт, штат Нью-Мексико. Из-за размера образцов кости первоначально были отнесены Музеем естественной истории и науки Нью-Мексико к тираннозаврам, который вырастал до 12 метров в длину и весил 10 тонн.

Исследовательская группа теперь вернется к скальной породе, где был раскопан образец, чтобы посмотреть, смогут ли они найти еще кости.