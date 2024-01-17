Медики предупредили любителей компьютерных игр о серьезной опасности

Любители компьютерных игр могут столкнуться с серьезной угрозой для здоровья, предупредили британские медики. Исследования показывают, что у геймеров часто ухудшается слух, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Sky News 17 января, в британском медицинском журнале BMJ Public Health вышла публикация, обобщающая результаты 14 научных исследований, проведенных по всему миру. Авторы статьи, среди которых есть эксперты Всемирной организации здравоохранения, указывают, что любителям компьютерных игр могут грозить необратимые проблемы со слухом.

По итогам анализа медицинских данных 50 тысяч человек ученые выяснили, что многие геймеры постоянно сталкиваются с громкими звуками, интенсивность которых существенно превышает безопасный для слуха уровень. Это может провоцировать необратимое ухудшение слуха и тиннитус (постоянный звон или шум в ушах без внешней причины).

Особому риску подвергаются люди, которые в течение продолжительного времени играют в игры, где часто встречается громкий интенсивный шум (например, звуки выстрелов). Авторы публикации подчеркнули, что любителей компьютерных игр, особенно детей и подростков, нужно тщательнее информировать о возможных угрозах для здоровья.

"Геймеры, которые слушают высокоинтенсивные звуки в течение длительного времени, подвержены риску постоянного снижения слуха или тиннитуса из-за воздействия шума", – говорится в статье.

По оценкам медиков, максимально приемлемый уровень шума, который не повредит любителям компьютерных игр – не более 83 децибел. Это сравнимо с шумом двигателя мотоцикла. При этом время, проведенное в игре, лучше ограничить хотя бы 20 часами в неделю. При шуме в 86 децибел допустимое время сокращается до 10 часов, а выносить шум в 98 децибел (это примерно соответствует несущемуся рядом с человеком поезду) человек без угрозы для слуха может всего 38 минут в неделю. Для детей и подростков допустимый порог ниже: 75 децибел. При "взрослом" уровне шума в играх малолетним геймерам следует ограничить время за компьютером до шести с половиной часов в неделю.

На практике, предупредили медики, уровень шумового воздействия во многих играх превышает указанные нормы. К тому же человек подвергается воздействию громких звуков не только за компьютером, но и на улице в течение каждого дня. Для сравнения, шум дорожного движения оценивают в 88 децибел.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон отказался от своих слов о том, что массовые беспорядки могут быть связаны с увлечением компьютерными играми.