Астероиды размером с самолет пролетают мимо Земли

В NASA рассказали о пяти ближайших сближениях крупных астероидов с Землей. Три из них мимо пролетели накануне и два приблизятся к нашей планете сегодня 20 января в субботу, сообщает Zakon.kz

По данным экспертов, астероид, получивший название АП2, прошел мимо на расстоянии 958 тыс. км от Земли. Он был размером с самолет.

И еще два таких же крупных пролетели на более дальнем расстоянии: 1 700 000 км и 2 630 000 км.

Еще два астероида пролетят 20 января: один будет размером с автобус, а другой - с дом. Астероид размером с автобус будет лететь в пределах 526 тыс. км от Земли. Второй астероид дальше - на расстоянии 1 110 000 км.

Отмечается, что астероиды не представляют опасности для планеты.

Ранее мы публиковали информацию о том какие астероиды летят к Земле в первую неделю января 2024 года.