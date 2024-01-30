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Школьник из Туркестанской области произвел фурор в мире науки

Жансерик Камал, робот-полиглот, моильное приложение с искусственным интеллектом, Сарыагашский район Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова
Ученик 10 класса из Сарыгашского района Туркестанской области создал мобильное приложение с искусственным интеллектом и робота-полиглота, который раздает гостям напитки. Подробнее о своих изобретениях Жансерик Камал рассказал Zakon.kz.

Дополнительные голосовые сообщения, предоставляющие сервис на более чем 100 языках, ответы на все твои вопросы и аудиосообщения в текстовом формате – преимущества мобильного приложения с искусственным интеллектом, которое создал 15-летний Жансерик Камал. Свой новый проект юный вундеркинд назвал JARIQ. Приложение пользуется спросом среди школьников, говорит ученик 10 класса. Его можно скачать на Play Market.

Жансерик Камал, мобильное приложение с искусственным интелллектом, Сарыагашский район, Туркестанская область

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

"Сейчас многие пользуются приложением JARIQ. Главная цель приложения — экономия времени. Кроме того, если вам лень читать полную информацию, программа вам дает короткую. По моим расчетам, я заметил, что этим приложением чаще всего пользуются школьники. Ученики используют приложение в повседневной жизни при поиске дополнительной информации, книг и так далее", – рассказывает Жансерик Камал.
Жансерик Камал, приложение с искусственным интелллектом, Сарыагашский район, Туркестанская область

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

Это не первый научный опыт Жансерика. Ранее казахстанский школьник создал робота-полиглота и бармена в одном лице. Свое произведение он назвал Qolqanat. Помимо этого, в 2023 году вундеркинд запустил приложение "Сарыагаш туризм". Программа предоставляет полную информацию о курортной зоне в регионе и пользуются большим спросом среди туристов.

"Главная цель этого робота – подавать напитки для гостей в ресторане, а также с помощью беседы поднимать им настроение. К тому же, по моему мнению, данный робот оставляет незабываемые впечатления о Казахстане зарубежным туристам. Робота назвал Qolqanat не просто так, здесь есть свой смысл. В казахском языке это слово имеет хорошее значение, поэтому мы остановились на этом", – говорит школьник.

Жансерик Камал обучается в специализированной школе-интернате №4 Сарыагашского района. Педагоги описывают его как умного, любознательного и одаренного ученика. Он часто участвует в республиканских конкурсах и занимает первые места.

Жансерик Камал, приложение с искусственным интелллектом, Сарыагашский район, Туркестанская область

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

"Жансерик Камал пользуется популярностью среди своих сверстников благодаря этим изобретениям. Я считаю, что наш ученик достигает высот благодаря знаниям, которые он получил в нашем учебном заведении. Учителя подготавливают его к разным конкурсам. Сам по себе он хороший и постоянно пытается создать новые проекты, чтобы принести пользу для общества. Работа педагогов весома в раскрытии талантов и подготовке учащихся к творческим конкурсам", – говорит Танирберген Есенов, заместитель директора специализированной школы-интерната №4 Сарыагашского района.

Ранее 16-летний школьник из Кызылординской области заставил искусственный интеллект заговорить на казахском языке. Свою разработку подросток назвал QazaqGPT.

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