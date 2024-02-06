Астрономы нашли потенциально пригодную для жизни планету недалеко от Земли

Астрономы НАСА обнаружили планету, на которой могут иметься условия для существования жизни. Она расположена в 137 световых годах от Земли, что по космическим меркам совсем близко, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает ABC News 6 февраля, планета под условным названием TOI-715b примерно в полтора раза больше Земли. Она обращается вокруг звезды, которая относится к классу красных карликов (наше Солнце – желтый карлик).

TOI-715b находится на таком расстоянии от своей звезды, что на ней могли сложиться оптимальные условия для существования жидкой воды, а значит, и органической жизни. Утверждать, что на этой планете однозначно есть хоть что-то живое, специалисты пока не могут. Но на сегодня TOI-715b – самая небольшая и наиболее близкая по размерам к Земле планета, расположенная в "обитаемой зоне" своей звезды, из всех обнаруженных.

У планеты есть интересная особенность: поскольку ее звезда холоднее и тусклее Солнца, а сама планета значительно больше Земли и находится гораздо ближе к своему светилу, год на ней длится всего 19 земных дней.

Теперь астрономы будут проводить дополнительные наблюдения, чтобы выяснить, может ли на планете TOI-715b хотя бы теоретически существовать жизнь.

Ранее ученые нашли другую планету, на которой может иметься жизнь и даже возможно существование фитопланктона.