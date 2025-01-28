Астрономы нашли суперземлю с шансом на жизнь недалеко от Солнечной системы

Швейцарские ученые из Женевского университета сообщили об открытии экзопланеты HD 20794 d, которая расположена относительно близко к Земле, сообщает Zakon.kz.

Как выяснили исследователи, планета находится в обитаемой зоне своей звезды, что может указывать на возможность существования условий для жизни. Результаты работы опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics (A&A).

HD 20794 d находится на расстоянии 19,7 светового года от Земли, что делает ее одной из ближайших экзопланет с потенциалом обитаемости.

Планета классифицируется как суперземля с массой примерно в шесть раз больше земной. Она обращается вокруг желтого карлика, который тусклее нашего Солнца. Расстояние между звездой и планетой допускает наличие жидкой воды на ее поверхности. Однако HD 20794 d имеет вытянутую орбиту, из-за чего она проводит часть времени на крайних участках обитаемой зоны — более горячих и более холодных.

Такое расположение представляет особый интерес для ученых, так как позволяет уточнить теоретические модели обитаемости планет. Если на HD 20794 d есть вода, то она, вероятно, находится в состоянии перехода между льдом и жидкостью, что может создать благоприятные условия для зарождения жизни.

С открытием HD 20794 d она стала 12-й ближайшей к Земле планетой, потенциально пригодной для жизни.

Ранее астрономы засекли на экзопланете сверхзвуковой ветер рекордной скорости.

