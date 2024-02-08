Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Ученые пришли к неожиданным выводам относительно спутника Сатурна

лед Фото: pixabay
Исследования французских ученых косвенно подтверждают наличие на спутнике Сатурна Мимасе подледного океана, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации журнала Nature, смещение орбиты одного из спутников Сатурна указывает на то, что на спутнике есть подледный океан, что противоречит теориям о том, что его внутренняя часть полностью тверда.

Неожиданное открытие означает, что Мимас, ледяной шар диаметром около 402 км, становится последним в ряду небесных тел, которые, предположительно, содержат подземные или подледные океаны, как, например, спутники Сатурна Титан и Энцелад, а также Европа и Ганимед Юпитера.

"Это настоящий сюрприз. Если вы посмотрите на поверхность Мимаса, то увидите, что нет ничего, что выдавало бы подземный океан. На данный момент он был самым маловероятным кандидатом на обнаружение океана", – заявил астроном Парижской обсерватории Валери Лейни.

Как отмечается, проанализировав тысячи изображений миссии NASA "Кассини" к Сатурну, Лейни и его коллеги реконструировали точное вращение и орбитальное движение Мимаса вокруг газового гиганта (Сатурна). Их расчеты показали, что Мимас должен обладать скрытым подземным океаном, чтобы двигаться таким образом.

"Невозможно объяснить одновременно вращение Мимаса и орбиту с жесткой внутренней частью. Определенно нужен глобальный океан, по которому может скользить ледяной шельф", – отмечает Лейни.

Астрономы рассчитали, что под ледяным панцирем Мимаса толщиной около 24,1 км скрывается океан глубиной 72,4 км, а температура у морского дна достигает десятков градусов по Цельсию. На океан приходится более половины объема Мимаса.

Открытие глобальных океанов на спутниках вокруг Сатурна и Юпитера вызвало шквал интереса со стороны космических агентств, стремящихся изучить их потенциал для возможного развития на них форм жизни. По словам Лейни, жизнь может в какой-либо форме существовать и на Мимасе, поскольку на нем замерзшая вода находится в контакте с теплыми породами около ядра, и астроном не исключает зарождения там жизни.

Ранее астрономы НАСА обнаружили планету, на которой могут иметься условия для существования жизни. Она расположена в 137 световых годах от Земли, что по космическим меркам совсем близко.

Читайте также

Астрономы нашли потенциально пригодную для жизни планету недалеко от Земли
Астрономы нашли потенциально пригодную для жизни планету недалеко от Земли
Кунсулу Закарья вошла в мировой топ выдающихся женщин-ученых
Кунсулу Закарья вошла в мировой топ выдающихся женщин-ученых
Елена Беляева
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
"Очень опасный циклон" надвигается на Казахстан
"Очень опасный циклон" надвигается на Казахстан
Расширенное заседание правительства с участием Токаева – текстовая трансляция
Расширенное заседание правительства с участием Токаева – текстовая трансляция
Токаев жестко высказался об ОСМС
"Улучшения нет": Токаев жестко высказался об ОСМС
По всему Казахстану 8 февраля прозвучат сирены
По всему Казахстану 8 февраля прозвучат сирены
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: