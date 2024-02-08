Ученые пришли к неожиданным выводам относительно спутника Сатурна

Исследования французских ученых косвенно подтверждают наличие на спутнике Сатурна Мимасе подледного океана, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации журнала Nature, смещение орбиты одного из спутников Сатурна указывает на то, что на спутнике есть подледный океан, что противоречит теориям о том, что его внутренняя часть полностью тверда.

Неожиданное открытие означает, что Мимас, ледяной шар диаметром около 402 км, становится последним в ряду небесных тел, которые, предположительно, содержат подземные или подледные океаны, как, например, спутники Сатурна Титан и Энцелад, а также Европа и Ганимед Юпитера.

"Это настоящий сюрприз. Если вы посмотрите на поверхность Мимаса, то увидите, что нет ничего, что выдавало бы подземный океан. На данный момент он был самым маловероятным кандидатом на обнаружение океана", – заявил астроном Парижской обсерватории Валери Лейни.

Как отмечается, проанализировав тысячи изображений миссии NASA "Кассини" к Сатурну, Лейни и его коллеги реконструировали точное вращение и орбитальное движение Мимаса вокруг газового гиганта (Сатурна). Их расчеты показали, что Мимас должен обладать скрытым подземным океаном, чтобы двигаться таким образом.

"Невозможно объяснить одновременно вращение Мимаса и орбиту с жесткой внутренней частью. Определенно нужен глобальный океан, по которому может скользить ледяной шельф", – отмечает Лейни.

Астрономы рассчитали, что под ледяным панцирем Мимаса толщиной около 24,1 км скрывается океан глубиной 72,4 км, а температура у морского дна достигает десятков градусов по Цельсию. На океан приходится более половины объема Мимаса.

Открытие глобальных океанов на спутниках вокруг Сатурна и Юпитера вызвало шквал интереса со стороны космических агентств, стремящихся изучить их потенциал для возможного развития на них форм жизни. По словам Лейни, жизнь может в какой-либо форме существовать и на Мимасе, поскольку на нем замерзшая вода находится в контакте с теплыми породами около ядра, и астроном не исключает зарождения там жизни.

Ранее астрономы НАСА обнаружили планету, на которой могут иметься условия для существования жизни. Она расположена в 137 световых годах от Земли, что по космическим меркам совсем близко.

