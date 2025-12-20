Ученые усомнились в существовании океана на спутнике Сатурна

Крупного подповерхностного океана на спутнике Сатурна – Титане, вероятно, нет. Вместо него под ледяной корой находится смесь льда, "слякоти" и отдельных карманов жидкой воды. Об этом стало известно благодаря повторному анализу данных миссии NASA Cassini, сообщает Zakon.kz.

Ранее считалось, что Титан имеет обширный жидкий слой, аналогичный другому спутнику Сатурна – Европе. Однако новые данные показали, что деформации спутника отставали от максимального гравитационного воздействия Сатурна примерно на 15 часов, а внутри Титана рассеивается больше энергии, чем ожидалось при наличии большого океана, сообщает науное издание Nature.

"По новой модели, отдельные резервуары воды и вязкая смесь льда объясняют наблюдаемую задержку деформаций и сохраняют возможность движения спутника под влиянием гравитации. Несмотря на отсутствие глобального океана, в небольших водных карманах температура может достигать +20 °C, а концентрация питательных веществ потенциально благоприятна для простейших форм жизни", – рассказали авторы исследования.

