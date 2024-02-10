Как повлияет на землян крупная вспышка на Солнце

Астрономы заявили, что произошедшая накануне крупная вспышка на Солнце не повлияет на Землю, сообщает Zakon.kz

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН отметили, что исключительная сила события подтверждена, на настоящий момент вспышка является второй по силе с 2017 года. Несмотря на мощность, влияние события на нашу планету, практически исключено.

"Согласно обновленной информации, вспышка произошла на обратной стороне Солнца, в области, которая находится за солнечным краем. По этой причине, воздействие вспышки на Землю оказалось экранировано самим солнечным диском. Это достаточно редкое явления, которое в данном случае сыграло на пользу Земле", - говорится в сообщении Лаборатории.

По мнению ученых, так как часть энергии вспышки была поглощена краем Солнца, полный балл вспышки был почти наверняка выше, чем измеренный балл X3.3, но точно определен быть не может. Впрочем, независимо от фактического балла вспышки, её геоэффективность при таком расположении может быть только нулевой.

"Следует заметить, что одновременно со вспышкой уровня X, более слабая вспышка (предположительно уровня M), произошла точно в центре солнечного диска. Это ввело в заблуждение мировые центры данных, на некоторых из которых до сих пор размещена противоречивая информация, в какой именно области произошел мощный взрыв. Корректной является информация о расположении вспышки на краю, а не в центре", - сообщили ученые.

В тоже время в Лаборатории отметили, что Солнце находится в настоящий момент в чрезвычайно активном состоянии. В течение суток возможны новые крупные взрывы, в том числе вблизи направления на Землю. Расчеты показывают также высокую вероятность сильных геомагнитных возмущений в первой половине будущей недели, либо даже в конце текущей.

Фото: xras.ru

Фото: xras.ru

Ранее мы писали, что крупнейшую за последние пять лет вспышку зафиксировали на Солнце.





