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Наука и технологии

Названы последствия сверхмощной вспышки на Солнце

Космический аппарат наблюдает за выбросом плазмы на Солнце, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 12:31 Фото: xras.ru
В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН 14 мая 2025 года рассказали, к чему привела сильная вспышка, произошедшая на Солнце накануне, сообщает Zakon.kz.

А это рост потока тяжелых заряженных частиц у орбиты Земли.

"Как и предполагалось, вчерашняя вспышка X класса привела к росту потока тяжелых заряженных частиц (ТЗЧ) в околоземном космическом пространстве. Под ТЗЧ обычно понимаются протоны с энергией более 10 МэВ (мегаэлектронвольт – единица измерения энергии). Скорости таких частиц начинаются от 1/10 скорости света и выше. Соответственно, к Земле они приходят примерно за час и, таким образом, являются одной из наиболее быстрых компонент воздействия Солнца на Землю", – рассказали ученые.

По их словам, ТЗЧ могут воздействовать на космические аппараты, при конструировании которых применяются специальные меры защиты от этой компоненты: в основном, разные виды экранирования.

"Текущее повышение, примерно в 50 раз, впрочем, не считается особо опасным и находится ниже так называемого "красного порога". По этой причине никаких особых мер в данном случае не требуется. По состоянию на утро 14 мая потоки протонов снижаются и сейчас превышают фоновые значения примерно в 10-20 раз. Предположительно, в норму ситуация вернется завтра", – успокоили в лаборатории.

При этом прогноз на магнитную бурю на Земле из-за выбросов плазмы отрицательный, так как они идут в другую от нашей планеты сторону.

Сверхмощная солнечная вспышка класса X1.2 произошла 13 мая и длилась 19 минут.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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