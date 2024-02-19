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Законодательство РК

В Казахстане разработали концепцию развития искусственного интеллекта на пять лет

В Казахстане разработали концепцию развития искусственного интеллекта на пять лет Фото: freepik
МЦРИАП РК разработало Концепцию развития искусственного интеллекта на 2024 - 2029 годы, сообщает Zakon.kz.

В документе указывается, что Казахстан достиг больших высот в цифровизации госуправления и сбора государственных данных.

Однако открытыми остаются вопросы по управлению данными: для полноценного использования искусственного интеллекта требуются структурированные, описанные данные, а также их доступность.

"Правительством Казахстана взят курс на переход в управлении данными в сторону их сбора и обновления в режиме реального времени, в цифровом формате, с исключением человеческого фактора", - говорится в документе.

Как будет развиваться искусственный интеллект

Так, говорится, что искусственный интеллект развивается быстрыми темпами и предвещает изменения в обществе, которые требуют ответных мер национальной политики.

Реализация Концепции позволит выстроить ориентиры, которые предоставят возможность получить блага технологии искусственного интеллекта в краткосрочной и среднесрочной перспективе, а также подготовиться к возможным вызовам в долгосрочной перспективе.

В краткосрочной перспективе в Казахстане должна быть создана экосистема искусственного интеллекта.

Для этого необходимо провести работу по следующим направлениям:

  • инфраструктура;
  • данные;
  • человеческий капитал;
  • НИОКР.

Сфера искусственного интеллекта будет обеспечена необходимыми вычислительными мощностями.

Будет создана национальная платформа искусственного интеллекта, которая упростит доступ к данным и предоставит возможность переиспользовать наборы готовых решений.

Также указывается на необходимость качественно усилить подготовку кадрового потенциала для прогнозируемых изменений в сфере управления данными и искусственного интеллекта через учебные заведения, а также программы переподготовки кадров и повышения квалификации специалистов.

"Важно реализовать проект по разработке и внедрению национальной языковой модели на основе нейронных сетей, который придаст импульс для создания и развития смежных видов прикладного искусственного интеллекта, основанных на распознавании и понимании языка", - говорится в документе.

В среднесрочной перспективе планируется поддерживать благоприятный климат для развития экономики искусственного интеллекта.

В приоритетных областях экономики будут внедрены наиболее подходящие решения искусственного интеллекта прикладного характера в целях повышения конкурентоспособности, инновационности и ориентированности на будущее.

В долгосрочной перспективе предлагается готовиться к возможным вызовам, связанным с изобретением универсального искусственного интеллекта и его масштабирования.

"Так, в случае если влияние искусственного интеллекта окажется весьма глубоким, то это может подорвать не только спрос на человеческий труд, но и в целом снизить совокупный спрос. Помимо пессимистичных прогнозов касательно массовой безработицы людей и бедности, может появиться такое явление, как безработица роботов", - отмечают разработчики документа.

Также говорится, что дальнейшее развитие искусственного интеллекта и роботизации может привести не к очередной промышленной революции (предыдущие промышленные революции характеризуются существенным повышением производительности труда), а к смене социально-экономической формации.

При феодализме отчуждалась земля, а при капитализме отчуждается труд. Если труд человека будет полностью заменен трудом интеллектуальных машин, то вопрос в том, какую добавочную стоимость теперь должен давать человек в процессе производства.

В свою очередь, оптимистичные прогнозы футурологов предусматривают, что технологии виртуальной и гибридной реальностей вкупе с экзокортексом и универсальным искусственным интеллектом откроют перед людьми новые перспективы социально-экономического развития. Новая цифровая реальность, основанная на искусственном интеллекте, квантовых вычислениях и иммерсивных технологиях, кардинально преобразит жизнь людей. Человек сможет напрямую взаимодействовать с искусственным интеллектом благодаря нейрокомпьютерным интерфейсам. Может начаться постепенная киборгизация.

Более реалистичным ожидается то, что развитие искусственного интеллекта приведет к глубокой трансформации рынка информационных технологий. Основная часть кодов и скриптов будет создаваться в автоматическом режиме. Шаблоны и конструктивное программирование снизят порог вхождения в отрасль, и в будущем практически каждый станет специалистом с минимальным набором навыков в области программирования.

Вместе с тем говорится, что повышение производственных мощностей посредством внедрения искусственного интеллекта и роботов может привести как к повышению производительности труда, так и к увеличению досуга людей. Это будет влиять на продолжительность рабочей недели или рабочих часов в день.

Так или иначе, потенциал влияния искусственного интеллекта на экономику очевиден. И скоро в актуальной повестке "цифровая экономика" уступит место "экономики искусственного интеллекта".

Основные принципы и подходы развития

Целями Концепции являются построение экосистемы искусственного интеллекта, формирование благоприятного климата и дальнейшее развитие отраслей экономики с использованием возможностей технологий искусственного интеллекта.

Обеспечение реализации стратегической цели осуществляется с учетом следующих принципов:

  • Сначала технология, потом регулирование. В части искусственного интеллекта низкий уровень регулирования дает технологическое преимущество. Уровень регулирования следует повышать постепенно по мере развития искусственного интеллекта.
  • Искусственный интеллект не заменяет, а дополняет человека.
  • Кооперативное использование данных. Данные должны взаимно обогащаться и быть доступными для всех участников экосистемы искусственного интеллекта.
  • Наследие ценностей казахстанского общества. Вектор развития искусственного интеллекта должен соответствовать ценностям казахстанского общества.
  • Прагматизм. Техническая возможность реализации какой-либо технологии искусственного интеллекта должна обуславливаться экономической целесообразностью.
  • Конфиденциальность. Развитие технологии искусственного интеллекта не должно нарушать неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.
  • Справедливость. Технологии искусственного интеллекта не должны никого подвергать какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам.

Приоритетными отраслями экономики для внедрения искусственного интеллекта являются:

  • государственное управление;
  • здравоохранение;
  • образование;
  • финансы;
  • логистика;
  • сельское хозяйство;
  • промышленность.

Как отмечается, при внедрении помимо способов машинного обучения важно понимать структуру и функций искусственного интеллекта.

Как полагают разработчики концепции, в государственном управлении применение алгоритмов искусственного интеллекта позволит при обработке обращений граждан производить автоматическую отписку обращений до исполнителей, классификацию обращений с учетом тематики запросов, отправку уведомлений по срокам исполнения, улучшить маршрутизацию обращений до государственных органов исходя из их компетенций, а также формировать и предлагать готовые ответы для исполнителя.

Применение на интернет-ресурсах государственных органов и на портале "электронного правительства" интеллектуальных ассистентов позволят в формате "вопрос-ответ" помогать гражданам находить необходимую информацию и получать государственные услуги. Также искусственный интеллект может расширить потенциал оказания проактивных государственных услуг.

В здравоохранении следует наращивать внедрение и использование систем искусственного интеллекта для просмотра изображений человеческих органов и выявления любых аномалий, что существенно повышает потенциал в диагностике.

В сфере образования искусственный интеллект обладает потенциалом в снижении барьеров для доступа к обучению, оптимизации методов для улучшения результатов обучения, а также позволит создавать новые формы персонального обучения, сделав процесс обучения более адаптивным.

Одной из главных возможностей искусственного интеллекта в отрасли финансов и логистики является преобразование неструктурированных данных в структурированные данные, включающее в себя функции распознавания изображений, распознавания голоса и поиска информации, что существенно может повысить производительность работы.

Также предполагается, что искусственный интеллект поможет улучшить управление цепями поставок, прогнозировать спрос, оптимизировать маршруты доставки и управлять запасами в логистике в любой сфере. Это позволит снизить издержки и улучшить эффективность логистических операций.

В сельском хозяйстве использование искусственного интеллекта (с использованием датчиков) для оптимизации процессов может включать прогнозирование урожайности.

Применение искусственного интеллекта в промышленности может быть разнообразным, и включать себя от управления инфраструктурой до прогнозирования спроса для повышения эффективности цепочки поставок.

"В целом использование способности систем искусственного интеллекта анализировать огромные объемы данных и принимать решения на основе обнаруженных закономерностей и тенденций позволит сократить бюрократию и улучшить уровень обслуживания, обеспечив проактивность и повысив удобство взаимодействия", - говорится в документе. 

Также разработан план реализации концепции.

Проект концепции размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 4 марта.

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