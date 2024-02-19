В Казахстане разработали концепцию развития искусственного интеллекта на пять лет

МЦРИАП РК разработало Концепцию развития искусственного интеллекта на 2024 - 2029 годы, сообщает Zakon.kz.

В документе указывается, что Казахстан достиг больших высот в цифровизации госуправления и сбора государственных данных.

Однако открытыми остаются вопросы по управлению данными: для полноценного использования искусственного интеллекта требуются структурированные, описанные данные, а также их доступность.

"Правительством Казахстана взят курс на переход в управлении данными в сторону их сбора и обновления в режиме реального времени, в цифровом формате, с исключением человеческого фактора", - говорится в документе.

Как будет развиваться искусственный интеллект

Так, говорится, что искусственный интеллект развивается быстрыми темпами и предвещает изменения в обществе, которые требуют ответных мер национальной политики.

Реализация Концепции позволит выстроить ориентиры, которые предоставят возможность получить блага технологии искусственного интеллекта в краткосрочной и среднесрочной перспективе, а также подготовиться к возможным вызовам в долгосрочной перспективе.

В краткосрочной перспективе в Казахстане должна быть создана экосистема искусственного интеллекта.

Для этого необходимо провести работу по следующим направлениям:

инфраструктура;

данные;

человеческий капитал;

НИОКР.

Сфера искусственного интеллекта будет обеспечена необходимыми вычислительными мощностями.

Будет создана национальная платформа искусственного интеллекта, которая упростит доступ к данным и предоставит возможность переиспользовать наборы готовых решений.

Также указывается на необходимость качественно усилить подготовку кадрового потенциала для прогнозируемых изменений в сфере управления данными и искусственного интеллекта через учебные заведения, а также программы переподготовки кадров и повышения квалификации специалистов.

"Важно реализовать проект по разработке и внедрению национальной языковой модели на основе нейронных сетей, который придаст импульс для создания и развития смежных видов прикладного искусственного интеллекта, основанных на распознавании и понимании языка", - говорится в документе.

В среднесрочной перспективе планируется поддерживать благоприятный климат для развития экономики искусственного интеллекта.

В приоритетных областях экономики будут внедрены наиболее подходящие решения искусственного интеллекта прикладного характера в целях повышения конкурентоспособности, инновационности и ориентированности на будущее.

В долгосрочной перспективе предлагается готовиться к возможным вызовам, связанным с изобретением универсального искусственного интеллекта и его масштабирования.

"Так, в случае если влияние искусственного интеллекта окажется весьма глубоким, то это может подорвать не только спрос на человеческий труд, но и в целом снизить совокупный спрос. Помимо пессимистичных прогнозов касательно массовой безработицы людей и бедности, может появиться такое явление, как безработица роботов", - отмечают разработчики документа.

Также говорится, что дальнейшее развитие искусственного интеллекта и роботизации может привести не к очередной промышленной революции (предыдущие промышленные революции характеризуются существенным повышением производительности труда), а к смене социально-экономической формации.

При феодализме отчуждалась земля, а при капитализме отчуждается труд. Если труд человека будет полностью заменен трудом интеллектуальных машин, то вопрос в том, какую добавочную стоимость теперь должен давать человек в процессе производства.

В свою очередь, оптимистичные прогнозы футурологов предусматривают, что технологии виртуальной и гибридной реальностей вкупе с экзокортексом и универсальным искусственным интеллектом откроют перед людьми новые перспективы социально-экономического развития. Новая цифровая реальность, основанная на искусственном интеллекте, квантовых вычислениях и иммерсивных технологиях, кардинально преобразит жизнь людей. Человек сможет напрямую взаимодействовать с искусственным интеллектом благодаря нейрокомпьютерным интерфейсам. Может начаться постепенная киборгизация.

Более реалистичным ожидается то, что развитие искусственного интеллекта приведет к глубокой трансформации рынка информационных технологий. Основная часть кодов и скриптов будет создаваться в автоматическом режиме. Шаблоны и конструктивное программирование снизят порог вхождения в отрасль, и в будущем практически каждый станет специалистом с минимальным набором навыков в области программирования.

Вместе с тем говорится, что повышение производственных мощностей посредством внедрения искусственного интеллекта и роботов может привести как к повышению производительности труда, так и к увеличению досуга людей. Это будет влиять на продолжительность рабочей недели или рабочих часов в день.

Так или иначе, потенциал влияния искусственного интеллекта на экономику очевиден. И скоро в актуальной повестке "цифровая экономика" уступит место "экономики искусственного интеллекта".

Основные принципы и подходы развития

Целями Концепции являются построение экосистемы искусственного интеллекта, формирование благоприятного климата и дальнейшее развитие отраслей экономики с использованием возможностей технологий искусственного интеллекта.

Обеспечение реализации стратегической цели осуществляется с учетом следующих принципов:

Сначала технология, потом регулирование. В части искусственного интеллекта низкий уровень регулирования дает технологическое преимущество. Уровень регулирования следует повышать постепенно по мере развития искусственного интеллекта.

В части искусственного интеллекта низкий уровень регулирования дает технологическое преимущество. Уровень регулирования следует повышать постепенно по мере развития искусственного интеллекта. Искусственный интеллект не заменяет, а дополняет человека.

Кооперативное использование данных. Данные должны взаимно обогащаться и быть доступными для всех участников экосистемы искусственного интеллекта.

Данные должны взаимно обогащаться и быть доступными для всех участников экосистемы искусственного интеллекта. Наследие ценностей казахстанского общества. Вектор развития искусственного интеллекта должен соответствовать ценностям казахстанского общества.

Вектор развития искусственного интеллекта должен соответствовать ценностям казахстанского общества. Прагматизм. Техническая возможность реализации какой-либо технологии искусственного интеллекта должна обуславливаться экономической целесообразностью.

Техническая возможность реализации какой-либо технологии искусственного интеллекта должна обуславливаться экономической целесообразностью. Конфиденциальность. Развитие технологии искусственного интеллекта не должно нарушать неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

Развитие технологии искусственного интеллекта не должно нарушать неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Справедливость. Технологии искусственного интеллекта не должны никого подвергать какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам.

Приоритетными отраслями экономики для внедрения искусственного интеллекта являются:

государственное управление;

здравоохранение;

образование;

финансы;

логистика;

сельское хозяйство;

промышленность.

Как отмечается, при внедрении помимо способов машинного обучения важно понимать структуру и функций искусственного интеллекта.

Как полагают разработчики концепции, в государственном управлении применение алгоритмов искусственного интеллекта позволит при обработке обращений граждан производить автоматическую отписку обращений до исполнителей, классификацию обращений с учетом тематики запросов, отправку уведомлений по срокам исполнения, улучшить маршрутизацию обращений до государственных органов исходя из их компетенций, а также формировать и предлагать готовые ответы для исполнителя.

Применение на интернет-ресурсах государственных органов и на портале "электронного правительства" интеллектуальных ассистентов позволят в формате "вопрос-ответ" помогать гражданам находить необходимую информацию и получать государственные услуги. Также искусственный интеллект может расширить потенциал оказания проактивных государственных услуг.

В здравоохранении следует наращивать внедрение и использование систем искусственного интеллекта для просмотра изображений человеческих органов и выявления любых аномалий, что существенно повышает потенциал в диагностике.

В сфере образования искусственный интеллект обладает потенциалом в снижении барьеров для доступа к обучению, оптимизации методов для улучшения результатов обучения, а также позволит создавать новые формы персонального обучения, сделав процесс обучения более адаптивным.

Одной из главных возможностей искусственного интеллекта в отрасли финансов и логистики является преобразование неструктурированных данных в структурированные данные, включающее в себя функции распознавания изображений, распознавания голоса и поиска информации, что существенно может повысить производительность работы.

Также предполагается, что искусственный интеллект поможет улучшить управление цепями поставок, прогнозировать спрос, оптимизировать маршруты доставки и управлять запасами в логистике в любой сфере. Это позволит снизить издержки и улучшить эффективность логистических операций.

В сельском хозяйстве использование искусственного интеллекта (с использованием датчиков) для оптимизации процессов может включать прогнозирование урожайности.

Применение искусственного интеллекта в промышленности может быть разнообразным, и включать себя от управления инфраструктурой до прогнозирования спроса для повышения эффективности цепочки поставок.

"В целом использование способности систем искусственного интеллекта анализировать огромные объемы данных и принимать решения на основе обнаруженных закономерностей и тенденций позволит сократить бюрократию и улучшить уровень обслуживания, обеспечив проактивность и повысив удобство взаимодействия", - говорится в документе.

Также разработан план реализации концепции.

Проект концепции размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 4 марта.