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Концепцию по развитию искусственного интеллекта приняли в Казахстане

Концепцию по развитию искусственного интеллекта приняли в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 15:03 Фото: freepik
На заседании правительства 16 июля приняли концепцию по развитию искусственного интеллекта на 2024-2029 годы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Премьер Олжас Бектенов подчеркнул, что применение технологий искусственного интеллекта способно автоматизировать рутинные задачи.

"В частности, ряд производственных процессов, расчеты рисков в сфере здравоохранения, прогнозирование ЧС, заблаговременное выявление угроз и кибератак. Отмечены приоритетные секторы экономики для внедрения ИИ, среди которых – госуправление, субъекты естественных монополий в нефтегазовой, горнодобывающей, энергетической, транспортной, логистической, водоснабжающей и сельскохозяйственной отраслях", – дополнил он.

По его словам, к 2029 году количество продуктов с применением искусственного интеллекта должно вырасти в пять раз.

"Соответственно, должна увеличиться доля образовательных программ или дисциплин по искусственному интеллекту. Нам нужны квалифицированные специалисты в данной сфере. При этом важно максимально учитывать возможности и потребности отечественных компаний, что позволит создать мультипликативный эффект на экономику в целом", – озвучил Бектенов.

Премьер-министр поручил Министерству цифрового развития совместно с акиматами приступить к реализации концепции.

"Особенно важно рассмотреть возможности использования вычислительных мощностей суперкомпьютера бизнесом и научными кругами. В связи с этим перед Министерством финансов поставлена задача по упрощению процедуры аренды объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры", – сказал он.

Ранее эксперт рассказал, как инструменты ИИ будут помогать казахстанским депутатам писать законы.

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