В Казахстане разработали Концепцию развития инфраструктуры здравоохранения до 2030 года
Концепция развития инфраструктуры здравоохранения на 2024-2030 годы определяет основные направления обеспечения инфраструктурой системы здравоохранения при оказании медицинской помощи населения, в сфере обращения лекарственных средств и медизделий, СЭС и образования в области здравоохранения.
Из документа следует, что проведенный анализ текущей ситуации выявил основные проблемы в системе здравоохранения.
В частности, это высокий уровень износа объектов инфраструктуры здравоохранения.
"В среднем по стране уровень износа объектов здравоохранения составляет 49,3%, при этом капитальный ремонт необходим порядка 40% объектов всей инфраструктуры здравоохранения. Более 35% объектов по стране не типовые (приспособленные), что в свою очередь не позволяют развивать новые технологии, обеспечивать надлежащие условия для пациентов и персонала, не соответствуют национальным и международным стандартам и требованиям", - говорится в концепции.
Также отмечается, что в СЭС 1 471 единиц оборудования (8,8 %) находится в нерабочем состоянии, в том числе оборудование со сроком эксплуатации более 20 лет (10,8%), от 16 до 20 лет (20,2%) и от 10 до 15 лет (52,5%).
Еще одной проблемой назван дефицит квалифицированного персонала.
При анализе административных данных установлено, что дефицит врачей в государственном секторе по незанятым должностям по состоянию на январь 2023 года составил 12 918,5 штатных единиц, в том числе: врачи – 6 326,75 (в городе – 4 902,75, на селе – 1 424,00) средний медперсонал – 6 591,75 штатных единиц (в городе – 5 375, в селе – 1 219,75).
Наибольший дефицит наблюдается по следующим специальностям:
- терапевты (593 штатных единиц), уменьшение показателя в сравнении с 2021 годом на 27%;
- врачи общей практики (501,75 штатных единиц), увеличение показателя в сравнении с 2021 годом на 2,6%;
- педиатры (253,75 штатных единиц), уменьшение показателя на 17%;
- анестезиологи-реаниматологи взрослые, детские (363,755 штатных единиц), наблюдается понижение дефицита почти в два раза, показатель за 2021 год составил 787,75 штатных единиц;
- акушеры-гинекологи взрослые, детские (372 штатных единиц), увеличение на 28%.
Кроме того, отмечается острая нехватка детских специалистов (914,50 штатных единиц), таких как детские пульмонологи, гастроэнтерологи, нефрологи, аллергологи, челюстно-лицевые хирурги и гинекологи.
Сохраняется высокая потребность в медицинских сестрах, дефицит составил 4612 штатных единиц, что ниже на 18% показателя 2021 года, на 16% снизился спрос в лаборантах, учитывая, что за 2020-2021 год спрос не снижался и потребность составляла 405 штатных единиц, что нельзя сказать по акушерам, потребность в которых увеличилась на 8%.
Указывается, что покрытие дефицита осуществляется путем совмещения должностей. Общий коэффициент совместительства на сегодня варьируется от 1,5 до двух ставок. Все это приводит к высокой нагрузке на медицинских работников.
В условиях новых больниц планируется оказание онкологической, кардиохирургической, нейрохирургической, перинатальной и неонатальной медицинской помощи, в том числе с применением высокотехнологичных медицинских услуг. Больницы будут оснащены самыми передовыми лечебно-диагностическими технологиями, применяемыми в ведущих медицинских клиниках мира.
В связи с чем, отмечают в Минздраве, дефицит квалифицированного персонала является одной из ключевых проблем в деятельности объектов инфраструктуры здравоохранения.
В концепции также говорится о невозможности своевременного обновления материальной технической базы или недостаточной оснащенности необходимым оборудованием.
Так, износ оборудования в объектах инфраструктуры здравоохранения в среднем составляет 66,3%, из них, медицинское оборудование – 49,1%, лабораторное оборудование – 83,5%.
Основным фактором несвоевременного обновления материальной технической базы объектов инфраструктуры здравоохранения называется отсутствие либо недостаточность финансов в организациях здравоохранения.
Также указывается на отсутствие бюджетной программы на содержание вновь вводимых объектов здравоохранения.
"Запуск медицинских объектов требует значительных финансовых затрат в период от ввода в эксплуатацию до начала осуществления основной деятельности организации, однако в настоящее время отсутствует бюджетная программа в Единой бюджетной классификации РК", - говорится в документе.
Называется еще ряд проблем в здравоохранении:
- Отсутствие комплексного подхода при планировании, проектировании, строительстве, ремонте (текущий, капитальный, поддерживающий) и реконструкции объектов инфраструктуры здравоохранения, в том числе учета и мониторинга их состояния.
- Отсутствие устойчивой модели развития инфраструктуры здравоохранения посредством вовлечения бизнеса в реализацию инвестиционных проектов.
- Высокая зависимость от импортных лекарственных средств и медизделий (более 75%).
- Отсутствие высокотехнологической испытательной лаборатории по медицинской технике.
- Отсутствие у единого дистрибьютора собственных складов хранения лекарств м медизделий.
- Несовершенство механизма приватизации объектов здравоохранения в частную собственность, в том числе доверительного управления с последующим выкупом.
Что предлагается
На основе выявленным проблем при анализе текущей ситуации объектов инфраструктуры здравоохранения и международного опыта определено следующее видение развития объектов инфраструктуры здравоохранения республики:
- развитая сеть инфраструктуры здравоохранения с устойчивой системой финансирования, с компетентным и мотивированным персоналом;
- эффективная система планирования объектов инфраструктуры здравоохранения, основанная на потребности и приоритетности, обеспечения доступности медицинской помощи и защите интересов народа и государства;
- эффективная система инвестиционного планирования и развития сети организаций здравоохранения, осуществляемая в соответствии с региональными перспективными планами развития инфраструктуры здравоохранения;
- устойчивая модель развития инфраструктуры здравоохранения посредством вовлечения бизнеса в реализацию инвестиционных проектов, в том числе через механизмы ГЧП;
- развитая и оснащенная СЭС, соответствующая национальным и международным требованиям (стандартам);
- отечественное фармацевтическое и медицинское производство инновационных ЛС и МИ, которое обеспечивает внутреннюю потребность и снижение зависимости от мирового фармацевтического и медицинского рынков.
Как отмечается в концепции, для структурирования подходов, мониторинга и комплексного решения вопросов развития инфраструктуры здравоохранения создан национальный оператор в области здравоохранения, в том числе по развитию инфраструктуры здравоохранения – НАО "Turar Healthcare".
Развитие инфраструктуры здравоохранения должно базироваться на следующих принципах:
- стратегическое планирование развития сети организаций здравоохранения исходя из демографических показателей, уровня и структуры заболеваемости населения, прогнозируемых данных, миграционных процессов и др.;
- территориальное планирование объектов инфраструктуры здравоохранения в целях улучшения качества и доступности медицинской помощи для всех групп населения;
- эффективность принимаемых управленческих решений по распределению финансовых средств на основе потребности и приоритетности;
- использование передового международного опыта при планировании, проектировании, строительстве и реконструкции объектов инфраструктуры здравоохранения, в том числе с применением системы "Медицинское планирование" и "Медицинское проектирование", основанного на технологии "Health Planning";
- обеспечение равных возможностей для государственных и частных инвестиций и повышение инвестиционной привлекательности сектора здравоохранения для отечественных и зарубежных инвесторов.
Предлагаемые меры направлены на обновление и модернизацию зданий и сооружений, медицинской техники и лабораторного оборудования, санитарного автотранспорта и т.д., а также на обеспечение квалифицированными работниками, внедрению современных технологий, будут способствовать повышению доступности и качества медицинской помощи, удовлетворению потребностей населения страны.
В рамках принимаемых мер планируется создать механизмы и стимулы для снижения дефицита кадров, в том числе привлечения необходимых медицинских специалистов в сельскую местность.
Что ожидается
Как ожидается, реализация заложенных в Концепции принципов, подходов и видения развития инфраструктуры здравоохранения в республике позволит достичь следующих результатов в 2030 году:
- снижение уровня износа объектов инфраструктуры здравоохранения до 20% (на 2023 год 49,3%);
- повышение оснащенности объектов инфраструктуры здравоохранения оборудованием до 88% ( в 2023 году 65,8%);
- повышение доли отечественных производителей лекарственных средств и медизделий до 50% (на 2023 год 33%);
- повышение уровня оснащенности объектов инфраструктуры здравоохранения оборудованием (медицинским, лабораторным) до 88% (на 2023 год 65,8%);
- снижение уровня дефицита в квалицированном медицинском персонале до 3% (на 2023 год 4,77);
- повышение инвестиционной привлекательности сферы здравоохранения и увеличение инвестиций в уставной капитал;
- создание эффективной системы планирования, мониторинга и контроля за объектами инфраструктуры здравоохранения.
Проект концепции размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 24 октября.
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