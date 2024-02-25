В разработку робота-гуманоида вложили 675 млн долларов

Джефф Безос, Nvidia, Microsoft и другие вложили 675 млн долларов в разработку робота-гуманоида, сообщает Zakon.kz.

Мировые корпорации, в том числе Nvidia и Microsoft, вложили 675 млн долларов в стартап Figure AI, информирует Bloomberg со ссылкой на близкие к сделке источники. Проект направлен на разработку робота-гуманоида.

Так, 100 млн долларов через собственную инвестиционную компанию Explore Investments вложил бизнесмен Джефф Безос, 95 млн поступили от Microsoft, по 50 млн вложили Nvidia и аффилированный с Amazon фонд. Также 25 млн долларов инвестировала Intel. От LG поступило чуть более восьми млн. Пять млн вложила компания Samsung, вдобавок суммарно 190 млн поступило от двух венчурных компаний.

Figure AI разрабатывает робота-гуманоида Figure 01, который, по задумке разработчиков, сможет выполнять опасные работы вместо людей. Он также призван "решить проблему нехватки рабочей силы". Самыми первыми в стартап вложились OpenAI и Microsoft. Предполагается, что вслед за ними могли подтянуться и другие крупные инвесторы.

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