Робот судебный исполнитель появился в Казахстане

В Казахстане запущен робот судебный исполнитель, сообщает Zakon.kz.

Министерство юстиции совместно с Республиканской палатой ЧСИ запуcтили пилотный проект по введению упрощенного исполнительного производства в Таразе.



"Ранее казахстанцам приходилось оплачивать до 25% от суммы штрафа ЧСИ в случае несвоевременного погашения наложенного штрафа, но теперь эту функцию выполняет робот бесплатно", – говорится в сообщении.

Алгоритм включает следующие этапы:

Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан направляет предписание о взыскании суммы штрафа за административное правонарушение после 50 дней неоплаты. Робот направляет СМС-уведомление о необходимости исполнения требования в течение 5 календарных дней. В случае отсутствия оплаты для добровольного погашения система передает исполнительный документ на принудительное исполнение ЧСИ. При оплате в установленный срок исполнительное производство прекращается без лишних расходов.

Отмечается, что в случае успешной реализации проекта планируется его масштабирование по всей территории Казахстана.

Ранее стало известно, что ИИ будет помогать казахстанцам искать работу.