Робот судебный исполнитель появился в Казахстане
Фото: pexels
В Казахстане запущен робот судебный исполнитель, сообщает Zakon.kz.
Министерство юстиции совместно с Республиканской палатой ЧСИ запуcтили пилотный проект по введению упрощенного исполнительного производства в Таразе.
"Ранее казахстанцам приходилось оплачивать до 25% от суммы штрафа ЧСИ в случае несвоевременного погашения наложенного штрафа, но теперь эту функцию выполняет робот бесплатно", – говорится в сообщении.
Алгоритм включает следующие этапы:
- Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан направляет предписание о взыскании суммы штрафа за административное правонарушение после 50 дней неоплаты.
- Робот направляет СМС-уведомление о необходимости исполнения требования в течение 5 календарных дней.
- В случае отсутствия оплаты для добровольного погашения система передает исполнительный документ на принудительное исполнение ЧСИ.
- При оплате в установленный срок исполнительное производство прекращается без лишних расходов.
Отмечается, что в случае успешной реализации проекта планируется его масштабирование по всей территории Казахстана.
Ранее стало известно, что ИИ будет помогать казахстанцам искать работу.
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