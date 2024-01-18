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Робот судебный исполнитель появился в Казахстане

Робот судебный исполнитель появился в Казахстане Фото: pexels
В Казахстане запущен робот судебный исполнитель, сообщает Zakon.kz.

Министерство юстиции совместно с Республиканской палатой ЧСИ запуcтили пилотный проект по введению упрощенного исполнительного производства в Таразе.

"Ранее казахстанцам приходилось оплачивать до 25% от суммы штрафа ЧСИ в случае несвоевременного погашения наложенного штрафа, но теперь эту функцию выполняет робот бесплатно", – говорится в сообщении. 

Алгоритм включает следующие этапы:

  1. Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан направляет предписание о взыскании суммы штрафа за административное правонарушение после 50 дней неоплаты.
  2. Робот направляет СМС-уведомление о необходимости исполнения требования в течение 5 календарных дней.
  3. В случае отсутствия оплаты для добровольного погашения система передает исполнительный документ на принудительное исполнение ЧСИ.
  4. При оплате в установленный срок исполнительное производство прекращается без лишних расходов.

Отмечается, что в случае успешной реализации проекта планируется его масштабирование по всей территории Казахстана.

Ранее стало известно, что ИИ будет помогать казахстанцам искать работу.

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