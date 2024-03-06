В Казахстане расширят пакет соцподдержки научных работников

Депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении поправки в закон "О науке и технологической политике", сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра науки и высшего образования Саясата Нурбека, одна из новелл законопроекта направлена на совершенствование структуры системы управления наукой, а именно расширение функций Национальной академии наук и усилении Фонда науки.

"Определен новый статус Академии в форме иной некоммерческой организации – высшей научной организации, с указанием компетенций, источников финансирования и полномочий органов управления – попечительского совета, общего собрания академиков, президиума и правления. Также предлагается расширение функций Академий по проведению экспертизы научно-технических заданий по конкурсам программно-целевого финансирования, анализа приоритетных направлений развития науки", – рассказал Саясат Нурбек.

Кроме того, законопроект расширит пакет социальной поддержки научных работников, в том числе молодых ученых.

"В целях стимулирования ученых предусмотрен ряд поправок в части предоставления права на приобретение жилья или на улучшение жилищных условий, предоставление налоговых льгот субъектам, обеспечивающим коммерциализацию научных и научно-технических результатов казахстанских ученых", – отметил Саясат Нурбек.

Также будет закреплено понятие "уровни готовности технологий". Таким образом, исходя из опыта развитых стран, научно-технологическая политика Казахстана будет направлена на повышение внутреннего научно-инновационного уровня, сокращение инновационного разрыва по отношению к мировым технологическим лидерам, усвоение новой внешней информации для использования в коммерческих целях казахстанских компаний.

"Эти нововведения окажут положительное воздействие на формирование и развитие экосистемы и рынка deeptech проектов, объединяя стартапы, инвесторов и субъекты научной и научно-технической деятельности, приток иностранных инвестиций в страну, улучшая ее финансовое положение и расширяя международное экономическое взаимодействие", – подчеркнул министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

Помимо отмеченных новшеств, в рамках обсуждений рабочей группы по законопроекту депутатами Мажилиса был предложен ряд норм в части государственных закупок, финансирования на научную инфраструктуру, индустриальной науки, внедрения научно-инновационной системы и субсидирования.

Министр уточнил, что законопроект будет способствовать развитию науки и реализации технологической политики по внедрению результатов научных достижений для обеспечения конкурентоспособности страны, межотраслевой координации научной, научно-технической и инновационной деятельности.