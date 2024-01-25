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Законодательство РК

Пакет социальной поддержки научных работников хотят расширить в Казахстане

Пакет социальной поддержки научных работников хотят расширить в Казахстане Фото: pexels
Вице-министр науки и высшего образования Дархан Ахмед-Заки презентовал в Мажилисе 25 января проект закона "О науке и технологической политике" с сопутствующими поправками, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Дархан Ахмед-Заки сообщил, что проект закона "О науке и технологической политике" с сопутствующими поправками предусматривает внесение изменений и дополнений в два кодекса и пять законов. В том числе законы "Об образовании", "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", "О государственном имуществе" и "О техническом регулировании").

Законопроект предусматривает совершенствование структуры системы управления наукой, совершенствование роли Национального совета по науке и технологии при Президенте РК и расширение функций Национальной Академии наук РК в части проведения экспертизы научно-технических заданий по конкурсам программно-целевого финансирования, анализа приоритетных направлений развития науки.

"Предусматривается усиление функционала Фонда науки по содействию в реализации программ по коммерциализации результата научной и (или) научно-технической деятельности, бизнес-акселерации, технологическое бизнес-инкубирование, технологическое брокерство, а также формирование механизмов и инфраструктуры венчурного финансирования, а также введение механизма по сбору, обработке и анализу научно-технической информации – мониторинг научных достижений, рынка инноваций и новых технологий, критических технологий в разрезе отраслей", – указал вице-министр.

Предусматривается также преобразование Национальной академии наук и расширение пакета социальной поддержки научных работников, в том числе молодых ученых в части предоставления право на приобретения жилья или на улучшения жилищных условий.

К слову Национальной академии наук придан государственный статус, решены вопросы бюджетного финансирования НАН РК; установлены пожизненные стипендии академикам пенсионного возраста в размере 60 МРП.

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