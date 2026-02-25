Статус ученых и научных работников законодательно закрепят в Казахстане

Мажилис одобрил в первом чтении депутатские поправки по вопросам науки, направленные на совершенствование научно-технической деятельности, сообщает Zakon.kz.

Законопроект определяет статус ученых и научных работников. Предусматриваются защита их прав и свобод, гарантии академической свободы, право на свободу творчества, а также возможность самостоятельного планирования и определения направлений своей научной деятельности.

Кроме того, закрепляется механизм обеспечения доступа к инфраструктуре научных лабораторий коллективного пользования.

Также будет разработан механизм использования научного оборудования, приобретенного в рамках государственного заказа, доступ к которому будет предоставлен всем научным работникам.

Поправки предусматривают, что возможность бесплатно пользоваться лабораториями государственных университетов получат также талантливые дети, занимающиеся наукой, из национальных команд, участвующие в предметных олимпиадах и научных проектах.

Кроме того, для стабильности финансирования закреплены сроки реализации научных проектов – с даты заключения договора и на весь период выполнения мероприятий календарного плана. Усовершенствован порядок финансирования научной деятельности.

Вместе с тем Национальная академия наук (НАН) определяется в качестве субъекта квазигосударственного сектора.

Это позволит законодательно урегулировать порядок формирования и распоряжения имуществом НАН, определить источники ее финансирования и другие вопросы, касающиеся административно-управленческой деятельности.