"Одни и те же лица, результата нет": депутат про ученых, получающих миллиардные гранты

Депутат Мажилиса Едил Жанбыршин на пленарном заседании Мажилиса озвучил фамилии ученых, которые получают миллиардные гранты, но о результатах их работы никто не знает, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам депутата, зачастую получателями таких грантов являются одни и те же лица.

"Я остановлюсь на тех, кто за последние 10 лет получали эти гранты. Адикенов – 1,4 млн тенге, Мансуров – 930 млн тенге, Раманкулов – 1,1 млрд тенге, Рамазанов – 1,6 млрд тенге. Какие результаты эти ученые показали? Какие достижения у них есть по коммерциализации? Сколько было открыто новых рабочих мест и сколько налогов поступило в госбюджет?" – спросил депутат Едил Жанбыршин.

Мажилисмен также поинтересовался, как долго ученые, которые не показывают результата, будут получать грантовое финансирование.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек ответил, что предоставит письменный ответ по вышеназванным ученым.

"В результате коммерциализации за последние пять лет порядка 60 млрд тенге налогов с роялти поступили в бюджет. Свыше 1400 рабочих мест создано. Со стороны бизнеса посредством инвестиций из частного сектора были привлечены средства. По 10 организациям я дам вам полный письменный ответ, какие они результаты показали", – объяснил Саясат Нурбек.

А после добавил, что действительно необходимо усилить требования для получения тех самых грантов.

Ранее депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении поправки в закон "О науке и технологической политике", который расширит пакет соцподдержки научных работников.

