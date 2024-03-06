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"Одни и те же лица, результата нет": депутат про ученых, получающих миллиардные гранты

&quot;Одни и те же лица, результата нет&quot;: депутат про ученых, получающих миллиардные гранты, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 11:57 Фото: pxhere
Депутат Мажилиса Едил Жанбыршин на пленарном заседании Мажилиса озвучил фамилии ученых, которые получают миллиардные гранты, но о результатах их работы никто не знает, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам депутата, зачастую получателями таких грантов являются одни и те же лица.

"Я остановлюсь на тех, кто за последние 10 лет получали эти гранты. Адикенов – 1,4 млн тенге, Мансуров – 930 млн тенге, Раманкулов – 1,1 млрд тенге, Рамазанов – 1,6 млрд тенге. Какие результаты эти ученые показали? Какие достижения у них есть по коммерциализации? Сколько было открыто новых рабочих мест и сколько налогов поступило в госбюджет?" – спросил депутат Едил Жанбыршин.

Мажилисмен также поинтересовался, как долго ученые, которые не показывают результата, будут получать грантовое финансирование. 

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек ответил, что предоставит письменный ответ по вышеназванным ученым. 

"В результате коммерциализации за последние пять лет порядка 60 млрд тенге налогов с роялти поступили в бюджет. Свыше 1400 рабочих мест создано. Со стороны бизнеса посредством инвестиций из частного сектора были привлечены средства. По 10 организациям я дам вам полный письменный ответ, какие они результаты показали", – объяснил Саясат Нурбек.

А после добавил, что действительно необходимо усилить требования для получения тех самых грантов. 

Ранее депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении поправки в закон "О науке и технологической политике", который расширит пакет соцподдержки научных работников.

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