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Сумочку, сделанную на 99% из воздуха, показали на Неделе моды в Париже

сумка Coperni, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2024 07:47 Фото: Instagram/coperni
Парижский модный бренд Coperni в партнерстве с NASA создал сумку Air Swipe, аксессуар, состоящий на 99% воздуха и 1% стекла, сообщает Zakon.kz.

Ультрасовременный прозрачный кошелек весит всего 33 грамма – почти столько же, сколько стандартная лампочка, пишет Vogue.

Бренд разработал инновационный аксессуар вместе с Иоаннисом Михалудисом, художником и исследователем кремнеземного аэрогеля из Американского университета Кипра. Дизайнеры рассказали, что для воплощения в жизнь потребовалось 15 прототипов.

Похожая на облако сумочка является самым большим объектом, когда-либо созданным из наноматериала кремнезема, аэрогеля, который является самым легким твердым веществом на планете Земля и часто используется NASA для улавливания звездной пыли.

В начале года Louis Vuitton представил кожаную сумку для сэндвичей за три тысячи долларов.

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