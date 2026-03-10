Модный тренд из Парижа: один аксессуар покорил гостей Недели моды
Фото: Telegram/Александр Рогов
Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов показал главный аксессуар у гостей Парижской недели моды, сообщает Zakon.kz.
Пост об этом он написал в Telegram.
"Кажется, главным аксессуарам у гостей Парижской недели моды стал акцентный шелковый платок. И посмотрите, как все по-разному индивидуально интегрируют его в свои образы. Смотрим и вдохновляемся!" – написал Рогов.
Ранее стилист показал главную мужскую сумку сезона.
