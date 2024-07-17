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Июнь стал самым жарким за 18 лет в Казахстане

Июнь стал самым жарким за 18 лет в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 14:33 Фото: pxhere
Июнь 2024 года стал самым жарким из последних июней на всей территории Казахстана. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе РГП "Казгидромет". По данным специалистов, в северной половине страны зафиксировано избыточное количество осадков, в южной же части наблюдалась засуха.

Согласно информации синоптиков, большую часть месяца на территорию страны осуществлялся вынос теплых воздушных масс из районов Черного и Средиземного морей.

"Во многих регионах был зафиксирован высокий уровень пожарной опасности. В середине и в конце месяца отмечались рекордно высокие значения температуры воздуха".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

К примеру, в дневные часы столбики термометров поднимались на западе, юге страны до отметки +35+43°С, в северных и центральных областях – до +30+40°С.

9 июня в Кызылорде столбики термометров достигли +40,5°С, тем самым обновился рекорд 2016 года – +40,1°С. 17 июня в Актобе был перекрыт рекорд 2006 года и составил +39,2°С, предыдущий составлял +38,5°С. В Атырау 18 июня температура воздуха повысилась до +41,5°С, обновив рекорд 2010 года – +41°С.

Также 27 июня в центре и в южных регионах республики были обновлены рекорды 2014 года.

На метеорологической станции Жезказган наблюдалось +40,5°С, предыдущий рекорд составлял +39,6°С. В Кызылорде воздух прогрелся до +42,6°С, при этом превысив отметку в +41,5°С. В Туркестане новый рекорд составил +42,5°С, предыдущий составил +41,5°С.

28 июня в Алматы температура достигла отметки +37°С, тем самым был обновлен рекорд также 2014 года +35,5°С.

Метеорологи уточнили, что в течение месяца над северной половиной республики наблюдалась частая циклоническая деятельность.

"7-9 июня в северных областях прошли сильные дожди до 15-89 мм, за сутки 9 июня рекордное количество осадков выпало в Северо-Казахстанской области на метеостанции Тайынша – 89 мм – при норме за месяц 46 мм, при этом также наблюдался крупный град диаметром 3 см".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

В Астане средняя за месяц температура воздуха составила +21,8°С, что было выше нормы на 2,2° при норме +19,6°С.

Самая высокая температура воздуха отмечалась 28 июня и составила +36,5°С, был обновлен рекорд 2014 года – +35,4°С. Самая низкая температура воздуха в столице была зафиксирована 1 июня и составила +6,2°С.

Ранее сообщалось, что с 18 по 20 июля 2024 года на большей части Казахстана сохранится непогода. Подробно ознакомиться с прогнозом можно по ссылке.

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Анастасия Московчук
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