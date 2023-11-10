Самым жарким за последние 125 тысяч лет стал 2023 – ученые

Два крупных доклада о состоянии планеты были опубликованы на этой неделе. Согласно исследованиям ученых, 2023 год стал самым жарким за последние 125 тысяч лет, сообщает Zakon.kz.

Аномальную жару зафиксировали исследователи в этом году. Как следует из опубликованных сведений, начиная и июня 2023 года жители Земли пережили рекордные показали высоких температур. Это привело к масштабным пожарам, наводнениям, ураганам и прочим природным катаклизмам, передает CNN.

"Согласно анализу международных данных, опубликованному в четверг некоммерческой исследовательской группой Climate Central, период с ноября 2022 года по конец октября 2023 года был самым жарким 12 месяцем со средней температурой на 1,32 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня", – пишет издание.

Долгосрочная тенденция нагревания планеты, главным образом, связана с сжиганием топлива, отмечают ученые. Именно это приводит к глобальному потеплению, что формирует катаклизмы, которые обрушились в этом году на большую часть континентов Земли.

В докладе говорится, что только в двух странах, Исландии и Лесото, за этот период температура была ниже средней. Жители остальных стран столкнулись с аномальной жарой, самый короткий период которой длился до десяти дней.

Второй доклад, опубликованный в минувшую среду Службой изменения климата Copernicus Европейского Союза. В нем сказано, что 2023 год "практически наверняка" станет самым жарким годом за всю историю наблюдений.

Прошлый месяц был самым жарким октябрем за всю историю наблюдений, значительно превысив предыдущий рекорд, установленный в 2019 году, на 0,4 градуса по Цельсию. Месяц был на 1,7 градуса Цельсия теплее, чем в среднем доиндустриальный период.

Ранее мировое сообщество врачей выступило с заявлением, в котором призывает страны как можно скорее перейти к зеленой энергетики, так как добыча и использование топлива серьезно ухудшает здоровье всего населения планеты.