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Михаил Ломтадзе принял участие в крупнейшей технологической конференции США

Михаил Ломтадзе принял участие в крупнейшей технологической конференции США, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2024 11:10 Фото: Kaspi.kz
Михаил Ломтадзе рассказал об инвестиционной привлекательности Казахстана, о реформах и инновациях на конференции Morgan Stanlеy Technology, Media and Telecom в Сан-Франциско, США.
На конференции также выступили Илон Маск, руководители Microsoft, Google, Netflix и других ведущих технологических компаний мира.
"С большой гордостью каждый раз делюсь на международных конференциях достижениями Казахстана. Результаты цифровизации и инноваций в нашей стране являются для многих стран примером для подражания. Это благоприятно влияет на повышение инвестиционной привлекательности Казахстана и целого региона. Ведущие международные инвесторы и технологические компании с особым интересом следят за развитием Kaspi.kz и инноваций в стране. Спасибо каждому казахстанцу. Именно благодаря нашим совместным усилиям мы создаем историю и ставим Казахстан на мировую карту инноваций. Спасибо каждому из вас за то, что вдохновляете нас создавать сервисы мирового уровня!"Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе
Конференция Morgan Stanley Technology, Media and Telecom проводится уже более 30 лет. Ежегодно она становится главным событием для ведущих технологических компаний и инвесторов во всем мире.

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