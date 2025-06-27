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Наука и технологии

Землю накрыли магнитные бури

Землю накрыли магнитные бури, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2025 09:49 Фото: unsplash
На Земле сегодня, 27 июня 2025 года, происходят магнитные бури слабого уровня, сообщает Zakon.kz.

Об этом проинформировали ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН:

"На Земле примерно с 01:00 по московскому времени (с 03:00 по времени Астаны. – Прим. ред.) регистрируются слабые магнитные бури уровня G1. Магнитное поле возмущено из-за воздействия корональной дыры среднего размера, в зоне действия которой планета находится с начала вчерашних суток. В этот период ранее наблюдались многочисленные геомагнитные возмущения, но до уровня бурь они доросли впервые".

Фото: xras.ru

По данным специалистов, значительного роста интенсивности магнитных колебаний не ожидается.

"Несмотря на исключительно высокую скорость солнечного ветра (до 800 км/с), общее воздействие на планету является умеренным и к бурям уровня выше G2 привести не должно. Всего шкала магнитных бурь имеет 5 градаций, так что до пиковых значений пока очень далеко".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Отмечается, что общая продолжительность нахождения планеты в зоне действия корональной дыры оценивалась предварительно в 20-30 часов.

"Этот период уже на исходе, поэтому ожидается, что до середины дня геомагнитная обстановка начнет постепенно стабилизироваться".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

26 июня 2025 года стало известно, что Земля "попала под горячую струю" Солнца.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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