Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Ученые нашли подтверждение существования моря на Алтае около 440 млн лет назад

Ученые нашли подтверждение существования моря на Алтае около 440 миллионов лет назад, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2024 01:08 Фото: pixabay
В северо-западной части Горного Алтая удалось найти уникальные ископаемые, подтверждающие существование на этой территории моря около 440 миллионов лет назад, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание "Вечерний Баранул", исследованием местности на Алтае занимаются специалисты Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН.

"Им удалось обнаружить многочисленные дендроидные граптолиты — морских животных, которые ранее обитали на дне доисторических морей. Они хорошо сохранились и захоронились в прижизненном объемном вертикальном положении", – говорится в сообщении.

По словам ученых, такая находка является уникальной. В основном дендроидные граптолиты приходилось обнаруживать в слоях, не относящихся к местам их обитания. На это повлияли придонные движения воды, из-за которых рабдосомы дендроидных граптолитов разламывались на отдельные части и перемещались.

"Раскопки в Горном Алтае позволили определись четыре рода таксонов дендроидей. Они сохранились в том же положении, в каком существовали на дне моря, — в виде кустообразных и древовидно-ветвистых, конусовидных или воронковидных кубков", – пишет издание.

Ранее сообщалось, что последние исследования показали, что пациенты с хроническими заболеваниями легких склонны к развитию сердечно-сосудистых патологий, независимо от наличия факторов риска. 

Читайте также

Мощная магнитная буря накрыла Землю
Мощная магнитная буря накрыла Землю
&quot;Дьявольская комета&quot;
"Дьявольская комета" пролетит мимо Земли 8 апреля
исследование
Как улучшить очистку мозга в период развития деменции – исследование
Диана Абдуллаева
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
паводки
В трех областях Казахстана ожидаются паводки
Теракт в московском в &quot;Крокус сити холле&quot;: что известно к этому часу
Теракт в московском "Крокус Сити Холле": что известно к этому часу
начало весны
Дождь, снег и гололед прогнозируют в Казахстане 24 марта
Чудовищный теракт в Москве: что известно к этому часу
Чудовищный теракт в Москве: что известно к этому часу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: