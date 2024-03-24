Ученые нашли подтверждение существования моря на Алтае около 440 млн лет назад

В северо-западной части Горного Алтая удалось найти уникальные ископаемые, подтверждающие существование на этой территории моря около 440 миллионов лет назад, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание "Вечерний Баранул", исследованием местности на Алтае занимаются специалисты Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН.

"Им удалось обнаружить многочисленные дендроидные граптолиты — морских животных, которые ранее обитали на дне доисторических морей. Они хорошо сохранились и захоронились в прижизненном объемном вертикальном положении", – говорится в сообщении.

По словам ученых, такая находка является уникальной. В основном дендроидные граптолиты приходилось обнаруживать в слоях, не относящихся к местам их обитания. На это повлияли придонные движения воды, из-за которых рабдосомы дендроидных граптолитов разламывались на отдельные части и перемещались.

"Раскопки в Горном Алтае позволили определись четыре рода таксонов дендроидей. Они сохранились в том же положении, в каком существовали на дне моря, — в виде кустообразных и древовидно-ветвистых, конусовидных или воронковидных кубков", – пишет издание.

Ранее сообщалось, что последние исследования показали, что пациенты с хроническими заболеваниями легких склонны к развитию сердечно-сосудистых патологий, независимо от наличия факторов риска.