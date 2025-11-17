Ученые обнаружили потерянный континент, который исчез 155 млн лет назад

Около 155 млн лет назад континент Арголанд отделился от территории современной Австралии, после чего исчез без следа. После многих лет исследователи заявляют, что нашли его, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Galaxy, его обнаружили не в одном месте, а раздробленным по дну моря под Юго-Восточной Азией.

"Новое исследование, проведенное учеными из Утрехтского университета, ставит под сомнение предположение о том, как континенты дрейфуют и исчезают. Вместо того, чтобы двигаться как единый, сплоченный массив суши, Арголанд распался на несколько континентальных полос, скрываясь на глазах у всех под цепями островов, таких как восточная Индонезия и части Мьянмы", – говорится в публикации.

В то же время исчезновение Арголанда на протяжении долгого времени было загадкой для геологов, ведь когда континенты распадаются, то обычно оставляют после себя четкие следы – скальные образования, следы окаменелостей или остатки гор, указывающие на их путь. В случае с Арголандом эти следы отсутствовали.

По сравнению с другими древними материками, которые отделились от Гондваны, Арголанд распался на более мелкие части в начале своего дрейфа. Позже эти обломки двигались отдельно, что затрудняло отслеживание их траектории.

Из-за такого эффекта раздробления Арголанд оказался трудным для идентификации. Несмотря на то, что части континентов, такие как Африка и Южная Америка, являются классическими примерами разделения на основе разломов, Арголанд не поддавался обычным закономерностям.

Фото: Advokaat & Hinsbergen

Вместо того, чтобы рассматривать континент как единую массу, ученые предложили понимать его как "очень расширенный и фрагментированный ансамбль", по сути, мозаику континентальных обломков, каждый из которых отделен океанским дном, но все еще геологически связан.

