Ученые обнаружили потерянный континент, который исчез 155 млн лет назад
Как пишет Daily Galaxy, его обнаружили не в одном месте, а раздробленным по дну моря под Юго-Восточной Азией.
"Новое исследование, проведенное учеными из Утрехтского университета, ставит под сомнение предположение о том, как континенты дрейфуют и исчезают. Вместо того, чтобы двигаться как единый, сплоченный массив суши, Арголанд распался на несколько континентальных полос, скрываясь на глазах у всех под цепями островов, таких как восточная Индонезия и части Мьянмы", – говорится в публикации.
В то же время исчезновение Арголанда на протяжении долгого времени было загадкой для геологов, ведь когда континенты распадаются, то обычно оставляют после себя четкие следы – скальные образования, следы окаменелостей или остатки гор, указывающие на их путь. В случае с Арголандом эти следы отсутствовали.
По сравнению с другими древними материками, которые отделились от Гондваны, Арголанд распался на более мелкие части в начале своего дрейфа. Позже эти обломки двигались отдельно, что затрудняло отслеживание их траектории.
Из-за такого эффекта раздробления Арголанд оказался трудным для идентификации. Несмотря на то, что части континентов, такие как Африка и Южная Америка, являются классическими примерами разделения на основе разломов, Арголанд не поддавался обычным закономерностям.
Фото: Advokaat & Hinsbergen
Вместо того, чтобы рассматривать континент как единую массу, ученые предложили понимать его как "очень расширенный и фрагментированный ансамбль", по сути, мозаику континентальных обломков, каждый из которых отделен океанским дном, но все еще геологически связан.
