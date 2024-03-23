Ученые выяснили, что у людей с больными легкими слабое сердце

Последние исследования показали, что пациенты с хроническими заболеваниями легких склонны к развитию сердечно-сосудистых патологий, независимо от наличия факторов риска, сообщает Zakon.kz.

В исследовании участвовало более 200 пациентов с редким генетическим заболеванием, называемым дефицитом альфа-1 антитрипсина (AATD), которое вызывает хронические заболевания легких, сообщает University of Birmingham.



В начале эксперимента все пациенты были обследованы на наличие сердечно-сосудистых заболеваний. За пациентами наблюдали в течение четырех лет, чтобы выяснить, развились ли у них заболевания сердечной системы.



В результате наблюдений ученые сделали заключение.

Пациенты с редким генетическим заболеванием AATD имели наивысшие скорректированные показатели среди всех участников по жесткости сосудов, но наименьшие показатели по стандартным ассоциированным факторам риска сердечных заболеваний, и почти половина (45%) пациентов имели несоответствующие показатели, где один был высоким, а другой – низким.

Тем временем участники с хроническим заболеванием легких имели сходные показатели по непосредственным показателям риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Более того, несмотря на то, что у участников с AATD было меньше факторов риска, связанных с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, включая молодой возраст и больший процент никогда не куривших, у 12,7% участников развились сердечные заболевания через четыре года наблюдения.

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