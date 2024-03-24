Врач космической медицины с успехом прошел тестирование и теперь может отправиться в космос

24 марта стало известно, что впервые врач космической медицины из Греции с успехом прошел тестирование для попадания в отряд астронавтов Европейского космического агентства, сообщает Zakon.kz.

Заявку на попадание в отряд астронавтов ЕКА подали 22 с половиной тыс. человек. Только 25 из них, включая Адрианоса Големиса, прошли все шесть этапов непростого отбора.

С 2018 года он работает в ЕКА врачом космической медицины и не понаслышке знает обо всех проблемах и трудностях, которые испытывает человек во время полета в космос.

"Наши тела созданы и эволюционно приспособлены для жизни на Земле. Поэтому когда человек – элемент Земли отрывается от нее, его организм подвергается испытаниям. Длится это как минимум несколько дней: появляется тошнота, рвота. Мы видим, что у астронавтов, которые остаются в космосе в течение шести месяцев и более, обычно есть некоторые проблемы со зрением. Они появляются при вращении. Одни преодолевают их на Земле, у других проблемы остаются на всю жизнь. Второе – это тромбы, которые, как мы считаем, в здоровом организме не образуются. Однако мы видим, что в условиях невесомости и при всех этих сложных условиях такое может произойти". Адрианос Големис

"Мы создаем систему жизнеобеспечения для полетов в космос, которую можно использовать для нахождения в подводной лодке. Я проводил в Антарктиде эксперимент, который также проходил в космическом пространстве, чтобы выяснить, какой материал наиболее устойчив к бактериям и вирусам, то есть на каком их не остается? Мы делали тесты это в космосе, потому что иммунная система ослабевает. Самый лучший в этом плане материал можно применять в больницах, так пациенты смогут избежать заражений". Адрианос Големис

Ребятам, мечтающим стать космонавтами, член отряда астронавтов ЕКА рассказал, что раньше профессия врача космической медицины казалась ему экзотической и недосягаемой, но это не так. Усердным трудом, упорством и, конечно, имея задатки можно добиться желаемых результатов.

Неделю назад стало известно, что в Армении немецкие специалисты тестируют скафандры и роботов для возможных будущих полетов на Марс.