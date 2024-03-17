Покорение Марса: в Армении началась подготовка космонавтов
По информации Tech News Space шесть человек: две женщины и четверо мужчин до начала апреля будут испытывать скафандры и роботов а местность очень похожа на марсианскую.
На них надеты скафандры, рассчитанные на погодные условия Марса, где температура колеблется от -133 ºC до +27 ºC. В качестве помощников им дали роботов и различные инструменты.
Всего над реализацией этого проекта работают более 200 ученых из 26 стран. Шестеро "аналогов-космонавтов" также проверят работоспособность оборудования, предназначенного для поиска следов жизни на Марсе, а также роботов для составления трехмерной карты одного из регионов Красной планеты, взятия проб почвы и т. д.
По имеющимся данным, каждый скафандр, использованный в этом проекте, весит около 50 кг. На его полную установку и подключение необходимого оборудования уходит 2-3 часа.
Ранее миллиардер Илон Маск заявил, что люди могут высадиться на поверхность Марса в течение 10 лет.