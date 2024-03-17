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Покорение Марса: в Армении началась подготовка космонавтов

Покорение Марса: в Армении началась подготовка космонавтов, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2024 02:48 Фото: OeWF / vog.photo
В Армении села Армаш немецкие специалисты тестируют скафандры и роботов для возможных будущих полетов на Марс, сообщает Zakon.kz

По информации Tech News Space шесть человек: две женщины и четверо мужчин до начала апреля будут испытывать скафандры и роботов а местность очень похожа на марсианскую.

На них надеты скафандры, рассчитанные на погодные условия Марса, где температура колеблется от -133 ºC до +27 ºC. В качестве помощников им дали роботов и различные инструменты.

Всего над реализацией этого проекта работают более 200 ученых из 26 стран. Шестеро "аналогов-космонавтов" также проверят работоспособность оборудования, предназначенного для поиска следов жизни на Марсе, а также роботов для составления трехмерной карты одного из регионов Красной планеты, взятия проб почвы и т. д.

По имеющимся данным, каждый скафандр, использованный в этом проекте, весит около 50 кг. На его полную установку и подключение необходимого оборудования уходит 2-3 часа.

Ранее миллиардер Илон Маск заявил, что люди могут высадиться на поверхность Марса в течение 10 лет.

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